Pazienza finita, il Milan accelera: vuole mandarli via

Il mercato di Gennaio è ormai vicino e il Milan spera di risolvere definitivamente alcune questioni che si trascinano da tempo

Non è stato un bel weekend per i tifosi del Milan. La sconfitta contro l’Atalanta nel match di venerdì scorso è stata una mazzata tremenda per i rossoneri, già lontanissimi dal primo posto e in ritardo anche dalla quarta posizione, l’ultima utile per la qualificazione in Champions League.

C’è ancora tempo comunque per provare a risollevare una stagione nata con ben altri auspici e diventata complicatissima. Vedremo, anzitutto, se il Milan interverrà sul mercato di gennaio. Nonostante il rientro ormai vicino di Bennacer, i rossoneri hanno bisogno di un’alternativa a Fofana a centrocampo. Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona sono due dei profili sondati dai rossoneri per la mediana con l’opportunità ulteriore di aggregare stabilmente in prima squadra Zeroli o Voss.

Non solo possibili acquisti per il Milan a gennaio. Nella sessione invernale, i rossoneri sperano anche di piazzare alcuni esuberi che non rientrano da tempo nei piani del club.

Milan, tre cessioni a gennaio: i nomi sono i soliti

Fode Ballo Touré e Divock Origi sono stati messi fuori rosa dopo il rientro dai prestiti con il Fulham e il Nottingham Forest. E’ stato Ibrahimovic a dargli il benservito nel giorno del raduno estivo, prospettando la loro aggregazione nel Milan Futuro. Tra i due solo Touré si è messo a disposizione della formazione di Bonera mentre il centravanti belga, da tempo, si allena lontano da Milanello.

Per Touré stanno per iniziare gli ultimi sei mesi in rossonero. Il contratto dell’esterno senegalese è in scadenza a fine stagione e, anche senza cessione alla riapertura del mercato, il suo addio è solo rinviato. Più complicata la situazione di Origi che ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Milan e percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

Considerata la lunga inattività, sarà difficile trovare una nuova squadra per Origi, specie se l’attaccante dovesse mantenere simili pretese di ingaggio. Per questo motivo, il Milan auspica anche una possibile risoluzione contrattuale, ipotesi che finora non si è concretizzata. Touré, invece, potrebbe avere nuove offerte per un ritorno in Ligue 1, sfiorato già la scorsa estate con la trattativa sfumata in extremis con il St.Etienne.

Attenzione anche a Luka Jovic. L’attaccante serbo dovrebbe tornare a disposizione a gennaio dopo l’operazione per la pubalgia ed è stato già sondato dal Galatasaray, alla ricerca di un nuovo centravanti dopo l’infortunio di Icardi. Se la cessione non dovesse concretizzarsi subito, anche per Jovic è certo l’addio a fine stagione da svincolato. Il suo posto già da adesso è stato occupato da Francesco Camarda.