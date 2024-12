Pulisic out in Milan-Stella Rossa: le soluzioni per sostituirlo

Praticamente certa l’assenza di Pulisic in Champions: ora Fonseca sta riflettendo su come rimpiazzarlo nella formazione titolare.

La recente sconfitta in Serie A contro l’Atalanta ha fatto molto male al Milan, che sperava di uscire indenne dal Gewiss Stadium. Un pareggio contro una squadra forte e in grande forma non sarebbe stato accolto male, invece il KO maturato con un gol evitabilissimo nel finale rappresenta una grande delusione. E i rossoneri hanno anche lasciato Bergamo con Christian Pulisic infortunato, brutta notizia.

Il nazionale americano ha dovuto abbandonare il campo già nel corso del primo tempo per un problema muscolare, nello specifico un indurimento del polpaccio sinistro. Nella giornata di lunedì verranno svolti gli esami necessari per capire esattamente l’entità dell’infortunio e, quindi, i tempi di recupero. Sembra certa la sua assenza nel match di Champions League contro la Stella Rossa in programma per mercoledì a San Siro. Ovviamente, bisogna utilizzare massima cautela quando si tratta di problemi muscolari e non vanno effettuate forzature.

Champions League, Milan-Stella Rossa: chi rimpiazza Pulisic

Ritrovarsi senza Pulisic è certamente grave per Fonseca, che ha in lui un punto fermo della squadra. L’ex Chelsea ha messo insieme 8 gol e 6 assist in 20 presenze stagionali, è il giocatore più incisivo nella fase offensiva del Milan. Doverne fare a meno non è l’ideale, anche se non ci sono scuse per non battere la Stella Rossa a San Siro.

Fonseca deve pensare a come rimpiazzare CP11 nella sua formazione titolare in Champions League. Una soluzione può essere quella già adottata contro l’Atalanta, ovvero inserendo Ruben Loftus-Cheek. L’inglese potrebbe essere posizionato sulla trequarti oppure come mezzala destra in un eventuale centrocampo a tre. Inserendo lui, da capire se sulla destra verrebbe confermato Yunus Musah oppure se ci sarebbe spazio per Samuel Chukwueze, sicuramente un esterno più offensivo dell’ex Valencia.

Un’altra possibilità è quella di mettere in campo contemporaneamente Alvaro Morata e Tammy Abraham, soluzione vista per la prima volta nel derby vinto contro l’Inter e che diede dei buoni risultati. Anche contro Lecce (vittoria) e Fiorentina (sconfitta) i due attaccanti sono stati schierati assieme. Con questo assetto, sarebbe certamente Musah a giocare a destra. Considerando che lo spagnolo fa tanto lavoro fuori lontano dalla porta e che a volte in area manca una presenza, avere la coppia Morata-Abraham potrebbe essere un’idea interessante. Forse non è la più quotata per Milan-Stella Rossa. La sensazione è che in campo ci sarà Loftus-Cheek, da capire se con Musah o con Chukwueze come ala destra.