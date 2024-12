Camarda scalda i motori: contro la Stella Rossa è l’occasione giusta

La sfida contro la Stella Rossa in Champions League può essere quella giusta per rivedere Francesco Camarda in campo

Francesco Camarda cresce. Lo fa, sia fisicamente che mentalmente. Il giovane centravanti lo sta facendo anche nella convinzione di poter essere già decisivo tra i grandi.

D’altronde chi lo ha visto esordire sa benissimo quanto, da quel giorno, sia cambiato in tutto. E’ evidente che trovare la rete con continuità è parecchio complicato, ma quella arriverà presto. La gioia strozzata in gola per il gol contro il Club Brugge sarà presto un lontano ricordo. Quel centro, però, ha dato ulteriori certezze sia al giovane calciatore sedicenne sia a Paulo Fonseca, che non ha avuto paura, poi, a mandarlo in campo da titolare nella sfida di campionato contro il Cagliari.

La sua abilità di svariare tanto, di venire incontro, come fa Alvaro Morata, ha permesso a Rafa Leao di accentrarsi e di realizzare una doppietta. Il lavoro svolto in Sardegna lo scorso anno non l’avrebbe potuto certamente fare.

La stagione di Camarda, attesa per la Champions League

Francesco Camarda in questa stagione ha giocato un po’ ovunque: con il Milan Futuro di Bonera, tra campionato e Coppa Italia, ha raccolto dieci presenze, segnando tre gol e facendo un assist. Ha pure una presenza in Youth League e cinque nel Milan di Paulo Fonseca.

Con Leao e compagni ha giocato tre match in Serie A per un totale di 75 minuti e due in Champions League, per 21 minuti tra Club Brugge e Slovan Britaslava. Ora la partita cerchiata in rosso è sicuramente quella di mercoledì sera contro la Stella Rossa. La speranza è che la sfida si metta subito in discesa, come è successo in Coppa Italia contro il Sassuolo, così da poter permettere a Fonseca di farlo entrare. L’infortunio di Christian Pulisic dà, inoltre, qualche possibilità in più a Francesco Camarda. Non è da escludere, d’altronde, che il tecnico portoghese per l’occasione si affidi alle due punte, con Tammy Abraham e Alvaro Morata insieme, lasciando Rafa Leao e Yunus Musah sugli esterni. Uno dei due, così, sarebbe poi pronto a lasciar spazio al giovane classe 2008.

Potrebbe così essere davvero arrivata il momento del suo primo gol con la maglia del Milan. Una vittoria rotonda con la rete di Camarda è tutto ciò che serve al Diavolo in questo momento complicato, per spazzare via tanti malumori e tornare a pensare al futuro con ottimismo.