Colpo Consigli in Serie A, l’affare si chiude a gennaio

Andrea Consigli può essere il colpo di gennaio per un club che ha bisogno immediato di un portiere. L’affare può chiudersi subito, le ultime

L’ormai bandiera del Sassuolo, Andrea Consigli, spera di cambiare aria quanto prima e avere una nuova chance in serie A. L’estremo difensore, infatti, è finito fuori dal nuovo progetto dei neroverdi che in serie B hanno fatto altre scelte con i portieri. L’ex Atalanta è a tutti gli effetti un separato in casa e attende l’offerta giusta per trovare un nuovo club appena sarà possibile. Non è riuscito a cambiare maglia in estate, ci proverà sicuramente alla riapertura delle trattative per il mercato invernale.

Un profilo molto esperto e quindi sicuro, al di là della carta d’identità che avanza. Il classe ’87 può ancora garantire qualche stagione prima di appendere le scarpette al chiodo. Nel corso dei mesi non gli sono mancate le opportunità con l’interesse di diversi club ma alla fine nessuno ha affondato il colpo. Non è riuscito a trovare un accordo. L’addio al Sassuolo può avvenire in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, datata giugno 2025.

Consigli torna in serie A, colpo a gennaio: i dettagli

Si era parlato con insistenza anche di Milan come vice Maignan in estate dopo l’infortunio di Sportiello. La scelta dei dirigenti meneghini, poi, è stata quella di attendere l’attuale secondo del francese e promuovere nel frattempo il giovane Torriani che si è anche tolto la soddisfazione di fare il suo debutto in Champions League.

Ci sono diverse squadre alla ricerca di un portiere, soprattutto di un secondo. Come ad esempio l’Udinese. I friulani, infatti, devono far fronte al KO di Okoye che dovrà saltare qualche partita. Non un periodo particolarmente lungo, anzi, per gennaio è probabile che sia anche tornato arruolabile, ma la sensazione è che il club bianconero sia stato colto un po’ di sorpresa da questo improvviso KO. Runjaic ha asserito che deve ancora decidere chi far giocare al posto del nigeriano stasera a Monza.

Ecco perché tesserare un giocatore dall’usato sicuro come Consigli può essere più di un’idea per l’Udinese in modo da avere le spalle coperte in caso di nuovo (o prolungato) infortunio da parte di Okoye. A gennaio può esserci l’affondo con l’estremo difensore del Sassuolo che attende solo la fumata bianca giusta per lasciare la città emiliana.