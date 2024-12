Il ritorno distrugge il Milan, l’affare è sempre più probabile

Cambia a sorpresa uno scenario di mercato in Europa: il Milan rischia di essere coinvolto con una pesante cessione

Il Milan è alle prese con una situazione di classifica davvero complicata. La sconfitta di Bergamo ha allontanato ancor di più la zona Scudetto: è impensabile ad oggi rientrare nella corsa, a meno di miracoli che questa squadra ha dimostrato di non poter fare. Il problema è che si è complicata anche la questione Champions League: anche il quarto posto ora è lontano e per Fonseca quello è un obiettivo che non può mancare.

Arrivare almeno quarti è una necessità per la società, forse l’unica in assoluto, per poter dare continuità finanziaria al progetto. Altrimenti, pensare alla cessione di un big diventa inevitabile. Non accadrà nel mercato di gennaio, anzi: con una situazione di classifica così, il Milan deve intervenire in entrata e risolvere le evidenti lacune della rosa. A giugno, invece, il discorso cambia completamente ed è lì che possono aprirsi scenari tutt’altro che entusiasmanti per i tifosi. La questione più calda è al momento è quella relativa a Theo Hernandez, che non ha ancora rinnovato il contratto. E le sue prestazioni lasciano parecchio a desiderare.

Cambia lo scenario: obiettivo Theo Hernandez

Il terzino francese è lontanissimo dalla sua miglior versione. Lo abbiamo visto in netta difficoltà anche a Bergamo, sotto tutti i punti di vista: tecnico, fisico e, come sempre, di atteggiamento. C’è qualcosa che non va in lui ed è piuttosto palese. E chissà se a questo livello così basso delle sue prestazioni è legata anche, appunto, la questione rinnovo, sul quale continuano a non esserci sviluppi né passi avanti.

Il Milan sta riflettendo sul da farsi, consapevole del fatto che Theo Hernandez è e resta una giocatore particolarmente apprezzato dalle big d’Europa. Nell’estate del 2025 potrebbe verificarsi uno scenario ipotizzato dagli esperti di mercato ormai da diverso tempo: Alphonso Davies è da tempo un obiettivo del Real Madrid ma, stando alle ultime indiscrezioni, si è clamorosamente riaperta la pista rinnovo con il Bayern Monaco, che sembrava ormai chiusa solo poco tempo fa. Ora il canadese potrebbe restare, e questo aprirebbe le porte ad un possibile ritorno di Theo Hernandez ai Blancos. Se chiama il Real Madrid, per lui è difficile dire no, ma tutto dipende da come andrà la trattativa per il rinnovo con il Milan. Il francese sta bene a Milano, il suo agente ha detto più volte che la volontà è quella di restare ma senza segnali dall’altra parte diventa tutto più difficile.