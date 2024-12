Lazio inconsolabile, il lutto devasta i biancocelesti

Non c’è stato nulla da fare. Un lutto devasta l’ambiente Lazio. Ecco cosa è successo, arriva il cordoglio da parte della società.

Una brutta notizia colpisce il mondo Lazio. Arriva la comunicazione da parte del club che attraverso un messaggio ha mostrato vicinanza alla famiglia del giovane tifoso, scomparso a seguito di una malattia.

Tanti messaggi di vicinanza da parte del popolo laziale, che non ha fatto mancare l’affetto e la vicinanza alla famiglia che sta vivendo un momento davvero tragico dopo la scomparsa di Francesco. La seconda vittima, a causa di questa brutta malattia che qualche mese fa ha portato via già l’altro fratello gemello Flavio.

Lutto in casa Lazio: scomparso un giovane tifoso

Un dolore incosalbile per i familiari che hanno perso Francesco. Nel giro di pochi mesi i fratelli gemelli, che da anni lottavano contro la malattia Batten, sono andati via per sempre. Messaggio straziante quello della madre che ha ricevuto tanto affetto da parte dei tifosi della Lazio, club al quale i due gemelli erano molto legati e che tifavano.

La Lazio piange la scomparsa di un altro giovane tifoso. Dopo l’addio di Flavio, anche Francesco Rosci è morto a seguito di una brutta malattia. Da anni, infatti, i gemelli biancocelesti combattevano contro la malattia di Batten. In circa un mese entrambi hanno perso la vita, lasciando un vuoto incolmabile in papà Marco e mamma Paola.

Questo il messaggio d’addio della madre che, attraverso i tanti messaggi ricevuti su Facebook, ha ricevuto l’abraccio virtuale dei tifosi della Lazio.

“Francesco ci ha lasciati. Il nostro caro e dolce amore è andato a riprendersi la sua metà di cuore, che aveva perso e che ora ha raggiunto e ripreso. Adesso sei vicino al tuo Flavio, a ridere e dire quelle cose che solo voi due capivate, lo speriamo con tutto il cuore. Siamo devastati da questo dolore che è davvero lacerante ma ciò che ci consola è pensare che tu in questo momento sei con tuo fratello. Ti abbiamo amato tanto Franci, tantissimo. Corri da Flavio, corri da lui”.

La società biancoceleste si è unita al cordoglio con un ricordo e le condoglianze:

“Claudio, Cristina, Enrico, tutti i tuoi amici della Lazio adesso guardando al cielo vedono volare fiera un’altra aquila. Ciao Francesco!”.