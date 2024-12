L’infortunio di Pulisic è un assist per Fonseca: c’è un solo giocatore che può sostituirlo

C’è un solo giocatore che può sostituire Pulisic per qualità e caratteristiche: Fonseca deve avere il coraggio di farlo giocare

Dopo la disfatta di Bergamo, il Milan tornerà subito in campo: fra due giorni c’è la Champions League e a San Siro arriva la Stella Rossa. Con lo Scudetto ormai sfumato e un quarto posto che si allontana, per la squadra rossonera il percorso europeo può essere una strada per regalare un po’ di sorrisi ai propri tifosi: con una vittoria, gli ottavi di finale senza passare dai Play Off sarebbero ancora più vicini.

Mancano tre partite alla fine della fase a girone: le prime otto si qualificheranno direttamente agli ottavi e il Milan, con tre vittorie nelle ultime tre (tutte contro avversari abbordabili), ci rientrerebbe al 100%. Un’opportunità più unica che rara; i rossoneri se la sono regalata grazie alla storica vittoria di Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti. Come sempre, in Europa non ci sono avversari facili e anche la Stella Rossa nasconde le proprie insidie. In più, il Milan deve fare a meno del suo giocatore più importante: Christian Pulisic, che cambia il volto della squadra in fase offensiva. Gli esami hanno rilevato una lesione: probabili tre settimane di stop. Per sostituirlo al meglio, c’è una sola strada possibile.

Chi può sostituire Pulisic: c’è solo una strada

A Bergamo abbiamo visto le grosse difficoltà che ha il Milan senza l’americano. Con Loftus-Cheek al suo posto, la fase offensiva dei rossoneri perde gran parte del potenziale. E un altro trequartista in rosa non c’è, anche a causa delle inspiegabili scelte di mercato della dirigenza.

Ad esempio, Daniel Maldini sarebbe potuto essere un’ottima alternativa per quel ruolo, ma si è deciso di regalarlo al Monza a zero euro. Oggi c’è un solo giocatore che può sostituire Pulisic per caratteristiche in questo Milan e non fa parte della prima squadra. Si tratta di Mattia Liberali, che si è messo in mostra in estate ma ha avuto un inizio di stagione difficile con il Milan Futuro in Serie C. Difficoltà che non hanno alcun tipo di rilevanza: le qualità del giocatore sono indiscutibili e Paulo Fonseca, che coi giovani non si pone alcun tipo di limite (Camarda ne è la prova), dovrebbe dargli la possibilità di giocare. L’occasione è quella giusta: senza Pulisic per almeno due settimane, e con così tanti impegni in pochi giorni, il tecnico portoghese dovrebbe puntare su Liberali, uno dei migliori talenti italiani in circolazione.