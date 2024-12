Milan a bocca asciutta, se lo prende il Betis a gennaio

Il centrocampista, accostato al Milan, potrebbe volare in Spagna per vestire la maglia biancoverde del Betis. L’italiano può così trasferirsi in Andalusia

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato di gennaio. Un calciomercato in cui difficilmente il Milan farà la voce grossa. E’ vero però che un paio di calciatori potrebbero arrivare ugualmente.

L’obiettivo principale del Diavolo, non è un segreto, è quello di liberarsi degli esuberi, che non rientrano più nei piani del club, come Fode Ballo-Toure e Divock Origi. Ma in uscita c’è chiaramente anche Luka Jovic, finito ai margini del gruppo, con l’arrivo di Tammy Abraham. Per lui non c’è più spazio, ma si ascolteranno offerte anche per Noah Okafor e Filippo Terracciano.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrate, le prestazioni sempre più negative di Theo Hernandez stanno spingendo il Milan a valutare l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Serve un’opportunità a poco prezzo. Pezzella potrebbe diventarlo, con il trasferimento dell’ex Verona ad Empoli. Ma un altro nome che piace e che potrebbe varcare i cancelli di Milanello è quello di Fabiano Parisi, che non recita più un ruolo da protagonista alla Fiorentina, dove il titolare è Gosens. Un altro colpo è poi atteso a centrocampo, dove non può bastare il rientro di Ismael Bennacer. L’idea principale è quella di guardare in Serie A e proprio per questo si sono chieste informazioni per Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Ricci del Torino (Quest’ultimo è il preferito, ma ha poco possibilità di vestire il rossonero soprattutto a gennaio).

Milan, occhi puntati in casa Chelsea: c’è la concorrenza del Betis

Si guarda però anche all’estero e soprattutto in casa Chelsea, dove non mancano le occasioni. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono quelli di Carney Chukwuemeka e Cesare Casadei, entrambi potrebbero lasciare Londra con la formula del prestito.

Il desiderio del Chelsea è quello di mantenere il controllo sui due centrocampisti, ma farlo giocare con maggiore continuità . Su Casadei, che è seguito con attenzione da Luciano Spalletti, però la concorrenza non manca: in Italia piace parecchio al Monza, ma il rischio è quello di vederlo ancora all’estero. In Spagna, infatti, si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’ex centrocampista delle giovanili dell’Inter, che molti paragonano a Sergej Milinkovic-Savic, al Real Betis. Casadei, lo ricordiamo, non ha mai nascosto di ammirare particolarmente Ricardo Kaka.