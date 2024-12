Milan: addio scritto, ma resta in Serie A

Il giocatore è pronto a fare le valigie già durante il calciomercato di gennaio, lasciando definitivamente il Milan: ecco dove potrebbe trasferirsi

Pochi giorni e aprirà ufficialmente il calciomercato invernale. Paulo Fonseca si augura di poter accogliere un paio di calciatore per avere una rosa più lunga, ma non è detto che ciò accada.

L’idea attuale è quella di acquistare un centrocampista, che possa rappresentare un’alternativa, insieme a Ismael Bennacer, a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Si guarda così in Serie A, dove sono cerchiati in rosso i nomi di Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Ricci del Torino. Sarà dunque caldo il mercato italiano, anche per quanto riguarda le uscite. Negli ultimi giorni si sta parlando sempre con maggiore insistenza della possibilità di vedere Filippo Terracciano all’Empoli. L’ex Verona in estate ha detto no al trasferimento al Monza e al Como, ma adesso la situazione appare cambiata. E’ evidente che un addio dell’italiano spalancherebbe le porte ad un nuovo terzino, inevitabile visto il momento non proprio esaltante di Theo Hernandez, che avrebbe bisogno di un’alternativa all’altezza. Pezzella, proprio dell’Empoli, e Fabiano Parisi potrebbe essere i nomi giusti.

Milan, Jovic ai margini: ecco dove può finire

Come detto il calciomercato italiano sarà quello dove si potrebbe attingere, ma allo stesso tempo quello dove vendere.

C’è un altro calciatore, infatti, che non rientra più nei piani del club ed è ai margini della prima squadra: Luka Jovic, che in estate aveva preso la maglia numero nove, con l’arrivo di Tammy Abraham, di fatto, è stato messo da parte. Poi la pubalgia ha complicato ancor di più la situazione. Non ci sono davvero alternative alla partenza, che ci sarà certamente nel 2025. Jovic non è mai stato molto propenso a cambiare aria, ma stavolta appare praticamente obbligato per non continuare a scaldare la panchina. All’estero è da tempo un’idea del Galatasaray, che deve sostituire Mauro Icardi e che ha bisogno di pensare al dopo Victor Osimhen che di certo non rimarrà molto ad Istanbul. L’ex Fiorentina piace tanto anche in Spagna, ma il suo futuro potrebbe essere legato ancora all’Italia. Ci ha pensato la Juventus, che adesso però aspetta novità da Milik. Attenzione così soprattutto al Torino, che non riesce più a segnare dopo l’infortunio di Zapata e Jovic può essere il nome giusto.