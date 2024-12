Milan, ci mancava questa: nuova tegola per Fonseca

Un’altra tegola per Fonseca: piove sul bagnato per il Milan oltre la sconfitta di Bergamo, non ci voleva

Il Milan deve mettere da parte la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e pensare alla prossima partita. Con questo calendario così fitto non c’è tempo per piangere sul latte versato: fra pochi giorni si torna subito in campo per affrontare la Stella Rossa in Champions League, una partita fondamentale per la stagione rossonera. Con una vittoria, l’obiettivo ottavi di finale sarebbe ancora più vicino, ma servirebbe comunque battere anche Girona e Dinamo Zagabria.

Con tre vittorie su tre, il Milan sarebbe certo al 100% di qualificarsi agli ottavi di Champions League senza passare dai Play Off, e sarebbe un traguardo davvero incredibile considerando come era iniziata la campagna europea dei rossoneri: due sconfitte in due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Poi la magica serata di Madrid ha cambiato la storia del Milan, che ora può togliersi questa bella soddisfazione in una stagione che, fino ad oggi, sta regalando pochissime gioie. La sconfitta di Bergamo è difficile da digerire, anche perché si è aggiunta un’altra cattiva notizia. Una vera e propria tegola per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno di un giocatore molto importante contro la Stella Rossa.

Milan-Stella Rossa senza Pulisic, chi gioca al suo posto

Poco prima della fine del primo tempo contro l’Atalanta, si è infortunato Christian Pulisic. L’ex Chelsea ha accusato un problema al polpaccio e ha subito chiesto il cambio dopo l’intervento del medico. I tifosi speravano in un problema di poco conto ma a quanto pare si tratta di qualcosa di più serio, anche se bisogna attendere l’esito degli esami. Una cosa è certa: Pulisic salterà sicuramente la Stella Rossa.

L’americano non ci sarà e bisogna sperare che potrà essere a disposizione per il Genoa, in quella che sarà una partita importante sì ma anche una festa visto che ci sarà l’evento per i 125 anni di storia del club rossonero. Ma chi sostituirà Pulisic? E questo è gran bel problema e si è visto anche a Bergamo: dopo la sua uscita, il Milan ha smesso di essere produttivo in fase offensiva. Al suo posto è entrato Loftus–Cheek, giocatore dalle indubbie qualità tecniche e professionali, ma sempre meno utile in un contesto di gioco così diverso da quello di Stefano Pioli. Ed è inspiegabile come nessuno dei dirigenti ci abbia pensato in estate ma, piuttosto, è stato regalato al Monza Daniel Maldini, quello che sarebbe potuto essere un vice Pulisic perfetto. In ogni caso l’inglese è ancora in vantaggio per sostituirlo contro la Stella Rossa, a meno che Fonseca non ci regali un colpo di coraggio dei suoi e punti su Mattia Liberali, l’unico che potrebbe sostituire Pulisic per qualità e caratteristiche.