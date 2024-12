@ML – Infortunio Pulisic, ecco l’esito degli esami: i tempi di recupero

Infortunio Pulisic, è arrivato l’esito degli esami: purtroppo è confermata la notizia che c’è una lesione, tutti i dettagli

Christian Pulisic si è infortunato nel corso del primo tempo di Atalanta–Milan. L’uscita dell’americano ha influenzato e non poco il rendimento della squadra e quindi anche il risultato finale del match: senza di lui, i rossoneri non sono riusciti più a produrre gioco in fase offensiva e alla fine gli orobici l’hanno spuntata con la rete di Ademola Lookman a cinque minuti dalla fine.

Nei giorni precedenti c’era già un po’ di pessimismo in merito al suo infortunio: Pulisic era già sicuro assente per la Stella Rossa di Champions League ma adesso è arrivato l’esito degli esami. E lo stop dell’americano sarà sicuramente più lungo. Infatti i test strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Farà nuovi esami fra una settimana, questo significa che è già certa la sua assenza anche per la partita contro il Genoa di domenica.

Infortunio Pulisic, i tempi di recupero: i dettagli

L’assenza di Pulisic, come abbiamo visto a Bergamo, è molto grave perché in rosa non c’è un giocatore che possa sostituirlo per caratteristiche. Ad oggi il suo ricambio è Loftus-Cheek, entrato al suo posto contro l’Atalanta, ma è un giocatore troppo diverso e che non può fare lo stesso lavoro, dal punto di vista qualitativo, dell’americano. Che resterà fuori per un po’ di tempo.

Il suo rientro dipende ovviamente dal percorso ma in casi come questo si parla di circa tre settimane. Il suo 2024 potrebbe quindi essere finito ma, come detto, non è ancora detto con certezza. Bisognerà aspettare i nuovi esami fra una settimana per capire se potrà tornare in campo entro la fine dell’anno o se, invece, dovremmo attendere gennaio (che può essere una soluzione anche per non rischiare alcun tipo di ricaduta). Pulisic è un giocatore troppo importante per il Milan e la sua assenza si farà sentire anche già contro la Stella Rossa così come contro il Genoa domenica, partite che la squadra rossonera non può in alcun modo sbagliare. Chi giocherà al posto dell’ex Chelsea? Molto probabile che verrà dato spazio e fiducia ancora a Loftus–Cheek, difficile invece vedere Chukwueze in una posizione più centrale. Una soluzione, quella più vicina possibile alle qualità di Pulisic, è Mattia Liberali del Milan Futuro, ad oggi però mai preso in considerazione da Fonseca.