Non c’è due senza tre: dal Salisburgo al Milan, ecco il vice Theo

Il Milan potrebbe aver trovato il vice Theo Hernandez: un altro colpo dal Salisburgo, il giocatore spinge per vestire la maglia rossonera

Fra il Salisburgo e il Milan è nato un asse di mercato. Noah Okafor nell’estate del 2023, Strahinja Pavlovic in quella del 2024. E a giugno prossimo (difficile immaginare un affare così già nel mercato di gennaio) potrebbe esserci anche un terzo. Deve rifletterci il club rossonero, perché il giocatore non ha alcun dubbio: nel suo futuro vede solo il Milan, tanto da aver respinto l’interesse di altre squadre, anche italiane.

Durante l’ultimo mercato, la dirigenza milanista ha deciso di investire quasi 20 milioni per l’acquisto di Emerson Royal, fra gli acquisti più criticati finora (molto spesso, se non sempre, ingiustamente). Arrivato dal Tottenham fra lo scetticismo generale, il terzino è stato preso di mira fin dal primo momento, con tanto di fischi alla sostituzione contro la Juventus. Lui però invece sta facendo un buon percorso: niente di eclatante, ma nemmeno così negativo come sembra ascoltando i tifosi. Emerson Royal è stato acquistato prevedendo l’addio di Davide Calabria, che è in scadenza a giugno prossimo e non c’è alcun tipo di sviluppo per il rinnovo. Potrebbe quindi servire un nuovo terzino, e il nome è già lì pronto: è lui stesso che si candida e, come Okafor e Pavlovic, arriva dal Salisburgo.

Ancora un affare col Salisburgo: il giocatore vuole solo il Milan

Secondo quanto riportato dai colleghi di AreaNapoli.it, Amar Dedic preferisce il Milan più di qualsiasi altra squadra come prossima destinazione. A lui, negli scorsi mesi, si sono interessate Roma e Napoli, così come, ovviamente, società di altri paesi, ma la sua preferenza è una e una soltanto: il rossonero. I giallorossi ci hanno provato sul serio la scorsa estate, con De Rossi che ha spinto parecchio per il suo arrivo.

L’affare però non è andato in porto. Niente da fare anche col Napoli, che ha avuto diversi contatti con i suoi agenti ma nulla più. Il bosniaco ha una clausola rescissoria con il Salisburgo da 12 milioni, una cifra piuttosto fattibile: la Roma vorrebbe riprovarci a gennaio, anche se considera la somma un po’ troppo alta, ma il giocatore (che di recente è passato nella scuderia di Fali Ramadani) vorrebbe andare al Milan, dove ritroverebbe due ex compagni. Difficile pensare che i rossoneri possano fare questo tipo di acquisto a gennaio; più fattibile, invece, a giugno quando, presumibilmente, non ci sarà più Calabria. C’è da dire anche che Dedic è un giocatore molto versatile e in Austria ha spesso giocato anche a sinistra: potrebbe quindi essere un’ottima soluzione anche come vice Theo Hernandez, uno dei problemi irrisolti della rosa rossonera ormai da anni.