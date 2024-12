Sfida Milan-Inter: 30 milioni per la stella del Bologna

Occhi in casa Bologna sia per il Milan che per l’Inter che guardano ad una stella della formazione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione.

Nonostante il cambio di allenatore il Bologna sta confermando quanto di buono fatto vedere durante la scorsa stagione, rimanendo nelle zone alte della classifica.

L’avventura in Champions League finora è stata però ampiamente deludente con i rossoblu che sono riusciti a mettere a segno solamente una rete ed a conquistare un solo punto vedendo praticamente impossibile il passaggio ai playoff. Nel caso in cui la squadra non riuscisse a confermare la conquista di un posto nelle coppe europee, in casa Bologna si dovrà fare i conti con almeno una cessione eccellente per mettere a posto le casse sulle quali pesano ora ingaggi molto alti.

Calciomercato, Milan e Inter si sfidano per un giocatore del Bologna

Sia il Milan che l’Inter hanno messo nel mirino Dan Ndoye, attaccante esterno del Bologna di Vincenzo Italiano che durante questa prima parte di stagione sta trovando con maggiore continuità anche la via del gol. Un miglioramente netto rispetto all’anno passato durante il quale ha fatto molta fatica a finire sul tabellino dei marcatori.

Punto fermo anche della nazionale svizzera, Dan Ndoye già durante la scorsa estate era finito nel mirino di diversi club europei che avevano sondato il terreno con il Bologna. Salutati Zirkzee e Calafiori, però, il club emiliano non ha voluto privarsi di un’altra stella della propria formazione tenendo il classe 2000 all’interno del proprio organico.

L’ottima partenza in questa stagione sta però facendo aumentare gli estimatori dello svizzero che, al termine del campionato in corso potrebbe salutare il capoluogo emiliano. Legato al Bologna da un contratto fino al giugno del 2027, potrebbe salutare la squadra per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. A due anni dalla scadenza del contratto per i rossoblu potrebbe essere giunto il momento giusto per fare cassa e salutare l’esterno classe 2000.

L’Inter lo segue da tempo ma nelle ultime settimane anche il Milan si è interessato alla sua situazione. Ndoye potrebbe prendere il posto che in rosa è di Samuel Chukwueze con il nigeriano che finora non ha convinto a pieno. La sua avventura in rossonero è costellata da alti e bassi ed al termine del campionato potrebbe dire addio per una somma intorno ai 20 milioni di euro.