Tutto confermato, lascia il Milan: se ne va al Torino

Il Torino ha messo nel mirino un giocatore tutt’altro che incedibile della squadra di Fonseca: nel mercato di gennaio può esserci il trasferimento.

Cosa farà il Milan nella finestra invernale del calciomercato? I tifosi se lo chiedono, sperando che la dirigenza porti a Milanello uno-due rinforzi utili per migliorare il livello dell’organico. Ma dovremmo vedere anche delle cessioni.

Lo abbiamo scritto spesso che la speranza della società è quella di riuscire a piazzare Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, totalmente fuori dal progetto tecnico e incredibilmente rimasti a Milano nonostante la prospettiva di non giocare mai. Entrambi sono rimasti fuori dalle liste Serie A e Champions League. Il senegalese ha fatto qualche apparizione in Serie C con il Milan Futuro, mentre il belga è praticamente “scomparso”.

Calciomercato Milan, dal rinnovo alla cessione

C’è anche un terzo indiziato a lasciare il Diavolo: Luka Jovic. Lui può giocare in campionato, essendo in lista, però in questi mesi ha collezionato pochissimi minuti anche a causa della pubalgia che lo sta condizionando. Il 26 novembre è stato operato a Belgrado e nella giornata di sabato si è rivisto a Milanello, dove ha iniziato le terapie. Dovrebbe tornare disponibile tra fine 2024 e inizio 2025, pronto per un eventuale cambiamento di maglia.

All’attaccante serbo era stato rinnovato il contratto dopo la sua prima discreta stagione in rossonero, si era anche preso la prestigiosa maglia numero 9. Tuttavia, ben presto si è capito che Paulo Fonseca non lo considerasse adatto alle sue esigenze e ha spinto la società a prendere Tammy Abraham come alternativa ad Alvaro Morata. L’arrivo in prestito secco da Roma dell’inglese ha fatto scivolare Jovic nelle gerarchie. Il Milan lo aveva proposto alla stessa Roma, però non interessata. E lui ha rifiutato altre offerte che gli sono arrivate.

A gennaio 2025 ci sarà una nuova opportunità di vedere l’ex di Real Madrid e Fiorentina cambiare aria. Nelle ultime settimane si sta parlando con insistenza dell’interesse del Torino, confermato dal quotidiano Tuttosport. Il club granata ha perso per infortunio il suo titolarissimo Duvan Zapata e cerca un sostituto. Tra i profili che interessano c’è proprio Jovic, anche se bisogna capire se possa interessargli un trasferimento a Torino. Un altro nome nella lista del direttore sportivo Vagnati è Beto, ex Udinese che milita nell’Everton. Le idee non mancano, ma servono pure le condizioni per intavolare certe trattative.