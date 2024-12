Verstappen sbotta, il mondiale si chiude con una bufera

Jos Verstappen risponde in maniera secca a un’affermazione sul figlio Max: ennesima discussione in F1.

Il 2024 è stato un altro anno trionfale per Max Verstappen, che si è laureato campione del mondo di Formula 1 per la quarta volta consecutiva. Fondamentale la prima parte di stagione, dove ha dominato con una Red Bull che poi è calata nella seconda parte ed è arrivata terza nel campionato costruttori.

Il pilota olandese ha confermato di essere il migliore della griglia e spera di poter puntare al quinto mondiale nel 2025, quando McLaren, Ferrari e Mercedes cercheranno di presentarsi al via del campionato con un livello di competitività maggiore. Potrebbe essere una stagione di F1 davvero molto interessante, con una lotta iridata apertissima. Chiaramente, bisogna attendere le primissime gare per farsi un’idea dei valori in pista, tra qualche mese potrebbe esserci una situazione diversa rispetto all’equilibrio che abbiamo visto nella seconda metà del 2024.

F1, Max Verstappen: la risposta di papà Jos

Verstappen vorrà farsi trovare pronto a nuove sfide, se altri piloti lo insidieranno davvero nella corsa al titolo. Dal 2021 manca una lotta fino all’ultima gara, allora i protagonisti furono lui e Lewis Hamilton, che nel 2025 non sarà più in Mercedes e correrà per la Ferrari. Il sette volte iridato proverà a batterlo con la rossa.

Durante il prossimo anno Max festeggerà una cosa molto importante: diventerà padre. Recentemente è emerso che la compagna Kelly Piquet, già madre di una figlia avuta con Daniil Kvyat, è incinta. Una grande gioia per il pilota, pronto a vestire anche dei panni diversi appena sarà il momento. E sicuramente la sua carriera non sarà condizionata dal fatto di essere genitore.

Diciamo questo perché Enzo Ferrari in passato dichiarò che avere un figlio facesse perdere un secondo al giro a un pilota. Ai tempi c’era una F1 diversa, molto meno sicura di quella odierna, e dunque esprimersi in quel modo poteva avere un significato. Per Max non dovrebbero esserci problemi. Suo padre Jos ha risposto in modo netto a De Telegraaf: “No, è una stron*ata. Penso sia solo una motivazione ulteriore. Max sa da un po’ che diventerà papà e tale pensiero non lo ha mai condizionato. Basta vedere come ha vinto in Brasile, dove eravamo già a conoscenza della notizia“. Tutto chiaro.