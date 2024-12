A forte rischio per il big match: in casa Milan ora cresce l’ansia

Un titolarissimo ha accusato un infortunio e ora Fonseca spera di recuperarlo al più presto: in questo momento non c’è certezza assoluta sulla data del rientro.

La sconfitta subita contro l’Atalanta a Bergamo ha lasciato qualche strascico in casa Milan, dove speravano di uscire indenni dal Gewiss Stadium. Prestazione non sfavillante, però c’era la possibilità di evitare il KO con una maggiore attenzione nei minuti finali. Oltre al risultato negativo, c’è un’altra notizia negativa che ha accompagnato la trasferta bergamasca.

Ovviamente, ci riferiamo all’infortunio capitato a Christian Pulisic. Il capitano della nazionale maggiore degli Stati Uniti ha dovuto lasciare il campo durante il primo tempo a causa di un problema muscolare. Subito è trapelato che si trattasse di un indurimento del polpaccio destro e non sembrava esserci eccessiva preoccupazione. Lunedì gli esami effettuati hanno evidenziato l’esistenza di una lesione di primo grado al muscolo soleo, un nuovo esame verrà svolto la prossima settimana.

Milan, infortunio Pulisic: tempi di recupero e partite saltate

L’ex Chelsea non è a disposizione per i match contro Stella Rossa e Genoa, molto probabilmente salterà anche quello in programma per venerdì 20 dicembre a Verona contro l’Hellas. La speranza di Fonseca è quella di riaverlo a disposizione per Milan-Roma del 29 dicembre, ma non è escluso che il rientro possa slittare ulteriormente e avvenire in occasione della sfida di Supercoppa Italiana in programma il 3 gennaio 2025 contro la Juventus. Gli esami della prossima settimana ci aiuteranno a capire meglio in tempi di recupero da questo infortunio, non grave ma comunque da tenere d’occhio, perché forzare il rientro significa rischiare una ricaduta “pericolosa”.

Rinunciare a Pulisic è qualcosa di pesante per il Milan, che ha in lui uno dei giocatori più importanti della squadra. Nelle 20 presenze stagionali ha totalizzato 8 gol e 6 assist, numeri niente male. La sua ultima rete in campionato risale al 6 ottobre (Fiorentina-Milan 2-1), ma ha comunque contribuito con 3 assist dopo quella data. Ed è andato in gol in Champions League contro Club Brugge e Slovan Bratislava.

Il numero 11 rossonero spera di tornare in campo prima possibile, ha grande voglia di aiutare i compagni a vincere e in questo momento si sente in leone in gabbia. È anche consapevole di non dover prendere rischi dettati dalla fretta di voler rientrare, il Milan non può permettersi di perderlo a lungo. Dovrà rispettare le direttive dello staff medico e tornare in campo solo quando sarà completamente guarito dall’infortunio muscolare accusato.