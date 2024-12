Tripla richiesta dalla Serie A: il Milan pronto a dare l’ok per l’addio

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan già durante il prossimo calciomercato di gennaio. La scelta è stata presa: il punto della situazione

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato. Sarà un gennaio caldo anche per il Milan, chiamato a chiudere diverse operazioni, sia in entrata, ma soprattutto in uscita.

Non è un segreto il fatto che il Diavolo sia intenzionato a mettere le mani su un nuovo centrocampista, da affiancare a Ismael Bennacer, e che possa, dunque, rappresentare un’alternativa a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. I nomi sul taccuino sono diversi: si guarda tanto in Italia e restano vivi gli interessi per Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Ricci del Torino, ma attenzione alla soluzione che può arrivare dalla Premier League. D’altronde l’idea di mettere le mani su Chukwuemeka non è mai tramontata e non sono, inoltre, escluse sorprese. Poi si penserà anche ad un nuovo terzino sinistro, che possa dare il cambio a Theo Hernandez. Va verso l’addio, così, Filippo Terracciano, che potrebbe approdare all’Empoli, magari in cambio di Pezzella. Attenzione, chiaramente a Fabiano Parisi, che continua ad essere nei radar di Geoffrey Moncada.

Milan, Jovic saluta e resta in Serie A: ecco chi lo vuole

La dirigenza, inoltre, dovrà riuscire a piazzare gli esuberi che non rientrano più nei piani del club, a partire ovviamente da Fode Ballo-Toure e Divock Origi, che in estate non hanno lasciato il Diavolo, rifiutando ogni destinazione.

E’ finito ai margini della prima squadra, inoltre, Luka Jovic. Il serbo dopo l’arrivo di Tammy Abraham, di fatto, non ha più giocato e a gennaio è pronto a fare le valigie. L’infortunio, d’altronde, sarà presto alle spalle e potrà ripartire altrove. Per l’ex Fiorentina c’è la grande possibilità di continuare a giocare in Italia: sono diverse le squadre che lo stanno cercando. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato alla Juventus e il Bologna, oggi si registra l’interesse anche del Parma e dell’Empoli, alla ricerca di nuovi gol. La destinazione più probabile resta però il Torino, che è chiamata a sostituire Duvan Zapata. Non può essere trascurata del tutto, infine, la destinazione Galatasaray. I turchi, infatti, vogliono un nuovo bomber dopo l’infortunio di Mauro Icardi, considerando anche la possibile partenza di Victor Osimhen.