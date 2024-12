Il dato che preoccupa la Ferrari, la beffa è dietro l’angolo

La scuderia di Maranello spera di essere grande protagonista nel Mondiale 2025: intanto, un grande ex sogna di stupire e dare battaglia.

Il prossimo campionato di Formula 1 potrebbe essere molto interessante, con più team in lotta per podi, vittorie e titolo. Nella seconda metà della stagione 2024 c’è stato abbastanza equilibrio tra le forze principali della griglia e potremmo rivederlo anche nel 2025. Molto dipenderà da quanti sforzi saranno stati messi sulle nuove monoposto, considerando che nel 2026 ci sarà un cambiamento importante del regolamento e dunque ciascuna fabbrica già sta ragionando su quell’anno.

Il prossimo Mondiale di F1 potrebbe essere una grande occasione per la Ferrari, che non vince il titolo piloti dal 2007 e quello costruttori dal 2008. Con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante della rossa la speranza è quella di poter finalmente tornare protagonista con costanza e puntare al risultato massimo. Ovviamente, tantissimo dipenderà dalla competitività della nuova macchina. I piloti possono fare la differenza, ma fino a un certo punto.

Ferrari F1, un grande ex vuole sorprendere nel 2025

Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes sono sicuramente le scuderie che vengono indicate come favorite per la lotta per le prime posizioni. Ovviamente, non mancano quelle che vorrebbero stupire e inserirsi nella battaglia quando possibile. Una è certamente l’Aston Martin, che sta investendo tantissimo in F1 e che ha un Fernando Alonso sempre motivato e affamato, nonostante i 43 anni compiuti nel luglio scorso e un’annata molto deludente a causa della macchina poco competitiva.

E vorrebbe togliersi delle soddisfazioni anche la Williams, una delle scuderie più vincenti della storia della F1 e che da diversi anni ambisce semplicemente ad andare a punti. Impossibile che possa ambire al titolo mondiale nel 2025, però vorrebbe comunque ben figurare. Avrà un Carlos Sainz molto determinato a fare prestazioni sorprendenti, dimostrando di essere un top driver anche alla guida di una monoposto che non è al livello delle prime della classe. Essere stato scaricato dalla Ferrari e non aver trovato posto in un top team è stato deludente per lui, ma lo spagnolo ha grande voglia di mostrare comunque il suo valore.

Dopo la gara di Abu Dhabi, l’ultima corsa in tutta rossa, è subito salito sulla Williams. Lunedì è c’è stato un filming day e martedì ha guidato nel test Pirelli, chiudendo al secondo posto alle spalle di Leclerc per 125 millesimi. Era solo un test riguardante le gomme, però Carlos ha dato il massimo per essere nelle prime posizioni e per macinare più chilometri possibili con una macchina che non dovrebbe essere troppo rivoluzionata nel 2025. La scuderia di Grove ha già fatto sapere che si concentrerà soprattutto sul progetto 2026, questo non significa che non lavorerà per mettergli a disposizione un pacchetto tecnico decente.