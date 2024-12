L’annuncio stupisce i tifosi Ferrari: nuova rivoluzione dal 2026

In casa Ferrari tanta carica e fiducia per il futuro: con Hamilton a fianco di Leclerc si sogna in grande.

Il mondiale di F1 2024 è terminato con una parziale delusione per la Ferrari, che non è riuscita ad avere la meglio sulla McLaren nella lotta per il titolo costruttori. Era difficile battere la scuderia che dal gran premio di Miami ha avuto la migliore monoposto della griglia. In qualche gara c’era la possibilità di fare meglio, ma già essere arrivata ad avere la chance di vincere quel riconoscimento all’ultimo GP rappresenta un buon traguardo: non succedeva dal 2008, quando ebbe la meglio proprio sul team di Woking.

La Ferrari ci riproverà nel 2025, quando nel suo box avrà un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton ad affiancare Charles Leclerc. Sarà molto interessante vedere la loro convivenza, c’è già chi prevede qualche possibile scintilla. Tutto dipenderà da ciò che accadrà in pista, dove entrambi cercheranno di avere la meglio e soprattutto di riportare il Cavallino Rampante a trionfare in Formula 1. Il titolo piloti manca dal 2007, quello costruttori dal 2008. C’è grande voglia di tornare sul tetto del campionato automobilistico più importante del mondo.

Ferrari F1, Vasseur e il lavoro per il 2026

A Maranello si sta lavorando intensamente per avere già alla prima gara del 2025 una macchina competitiva. L’obiettivo è partire subito forte e poi cercare di mantenere costanza nell’arco di una stagione in cui ogni team a un certo punto dovrà sostanzialmente frenare gli sviluppi. Infatti, nel 2026 ci sarà un nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore ed è normale che ogni sforzo sarà rivolto al progetto futuro.

Frederic Vasseur nella conferenza stampa ad Abu Dhabi ha confermato che pure in Ferrari ragionerà così: “All’inizio del nuovo anno continueremo a sviluppare la vettura 2025, poi abbastanza presto durante la stagione ci focalizzeremo su quella del 2026. Credo che faranno tutti la stessa cosa nei primi due-tre mesi, verso fine marzo si deciderà se dedicarsi ancora un po’ al 2025 oppure no“.

Nel 2026 ci sarà una rivoluzione in termini di regolamento tecnico, quindi è normale che ogni scuderia voglia farsi trovare pronta e non rischiare di rimanere indietro. A Maranello sanno che il 2025 potrebbe essere una grande occasione per tornare a vincere la corona iridata, però anche il cambio delle regole è un’occasione. Non rimane che attendere.