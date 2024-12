“Si è messo a piangere”, rivelazione sul dirigente del Milan

Lo storico dirigente del Milan si è commosso in occasione della cessione di un calciatore: ecco di chi si tratta e cosa è successo

Sarà festa grande a Casa Milan. Domenica il Diavolo spegnerà le 125 candeline in occasione della sfida contro il Genoa. Rafa Leao e compagni – come è noto – indosseranno la maglietta celebrativa che è stata presentata nei giorni scorsi.

Prima del calcio d’inizio ci sarà, però, modo di ammirare la passerella di tanti calciatori che hanno scritto la storia del Milan. Come hanno anticipato diverse testate gli assenti non saranno pochi: Boban non è stato invitato; Maldini, invece, sì, ma salvo ripensamenti non sarà a San Siro come Fabio Capello e molto probabilmente Andrij Shevchenko. Forfait annunciato anche per Ricardo Kaka, che non ha potuto rispondere presente. Il brasiliano è certamente uno dei protagonisti più grande della storia recente del Milan. Ha segnato un epoca facendo emozionare grandi e piccini.

Addio Kaka, retroscena su Galliani: il racconto di Pellegatti

Il Pallone d’Oro e il suo addio al Milan sono protagonisti del raconto che Carlo Pellegatti ha fatto a CentroCampo: “Galliani lo disse – afferma subito il noto giornalista legato ai colori rossonero -, abbiamo perso diecimila abbonati che non sono più tornati. Quella sera ero a Milan Channel e abbiamo pianto tutta la trasmissione. Poi Kaka si è affacciato alla finestra battendosi la mano al petto, con i tifosi che gli dicevano di non andar via, di non andare al Manchester City”.

L’addio del brasiliano, però, è stato rimandato di poco: “Lascio così Milan Channel sotto la neve – prosegue Pellegatti – e mi dicono: “Guarda che il presidente Silvio Berlusconi che non vendiamo più Kaka”. Così a fine stagione è arrivato il trasferimento al Real Madrid: “Il dolore era stato rimandato solo di qualche mese perché Berlusconi non aveva più la forza di sostenere quelle spese”, Poi il giornalista racconta quanto successo al momento di mettere nero su bianco: “C’è l’episodio di AdrianoGalliani che piange perché quando è a parlare da Florentino Perez, pochi lo sanno, si commuovere e gli scende qualche lacrima quando stanno firmando. A quel punto Florentino gli dice “Guarda Adriano se siamo a questi livelli, per me non ci sono problemi, non firmiamo”. Galliani così risponde che quel che piange è l’uomo, non il dirigente deve fare il lavoro del dirigente”.