Squalifica Sinner, la Wada ha deciso: è tutto finito

La decisione della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) interessa direttamente anche Jannik Sinner: ora è davvero tutto finito.

Il 2024 di Jannik Sinner è stato un anno che il campione italiano e tutti i suoi tifosi ricorderanno per sempre. Nel giro di pochi mesi il 23enne di San Candido ha intrapreso un’ascesa travolgente, vincendo una quantità incredibile di tornei (tra cui gli Australian Open e gli US Open) e scalando rapidamente le posizioni nel ranking ATP fino ad arrivare davanti a tutti. Tuttavia, oltre che per i tanti trionfi, il 2024 è stato anche l’anno caratterizzato dalla pesante vicenda extra-campo che ancora pesa sulle spalle del tennista altoatesino.

Come noto, infatti, i controlli della scorsa primavera hanno fatto emergere nelle analisi di Sinner una quantità infinitesimale di Clostebol, una steroide anabolizzante. Jannik e il suo staff hanno già chiarito tutto: il Clostebol emerso nelle analisi è dovuto a una pomata che il suo fisioterapista ha utilizzato per curare una ferita alla mano. Lo stesso ha poi massaggiato il corpo dell’atleta italiano senza utilizzare i guanti.

Una ricostruzione che l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha ritenuto soddisfacente, assolvendo Sinner da ogni responsabilità. Non la pensa così la WADA, ovvero l’Agenzia Mondiale Antidoping, che ha deciso di vederci più chiaro presentando ricorso contro la sentenza di non colpevolezza o negligenza.

Squalifica Sinner: tutto finito, la notizia è appena arrivata

Il Tribunale di Losanna dovrebbe pronunciare la sentenza definitiva tra gennaio e marzo 2025. Ciò vuol dire che Jannik dovrà affrontare i primi impegni dell’anno (tra cui gli Australian Open, dove si presenterà da campione in carica) senza conoscere l’esito del procedimento. Tuttavia in queste ore è arrivata una notizia che fa ben sperare: la WADA ha infatti ufficializzato delle modifiche al codice antidoping.

Queste variazioni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, entreranno in vigore solo il 1 gennaio 2027 ma per molti rappresentano già un segnale. La modifica più significativa è quella che riguarda i limiti sulle quantità minime di sostanze vietate: di fatto se si è sotto una certa soglia – per Sinner sono stati rilevati 86 e 76 picogrammi per millilitro – non scatta alcun procedimento a carico dell’atleta.

La WADA, inoltre, è consapevole del fatto che al giorno d’oggi la contaminazione può avvenire più facilmente e in maniera del tutto involontaria. “Le quantità sono così piccole che ci si può contaminare facendo cose innocue“, le parole di Oliver Niggli, direttore generale dell’Agenzia Mondiale Antidoping. Nel caso del processo a carico di Sinner si continuerà però a usare lo stesso regolamento.