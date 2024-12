Nuovo affare Milan-Roma: ai rossoneri 4 milioni di euro

Il giocatore è destinato a lasciare il Milan nel 2025: la separazione può arrivare addirittura già il prossimo mese di gennaio

Ci sono sempre meno dubbi. Il Milan è pronto a salutare il calciatore, che anche mercoledì sera contro la Stella Rossa ha deluso, fornendo una prestazione incolore.

Il protagonista dell’ennesima partita poco convincente è Davide Calabria, che Paulo Fonseca aveva deciso di rilanciare, ma i segnali non sono stati positivi. Al termine della sua partita – c’è stato il cambio con Emerson Royal a pochi minuti dal fischio finale – è arrivata la contestazione di San Siro e poi il mancato saluto con il tecnico portoghese. Ma, come detto, la stagione di Calabria è davvero da dimenticare: basti pensare alla sfida contro i modesti slovacchi dello Slovan Bratislava. In quella circostanza Fonseca aveva ammesso apertamente che il Diavolo aveva subito gol per degli errori tecnici e il dito inevitabilmente lo aveva dunque puntato nei confronti del capitano, colpevole in occasione della prima rete, anche se non apertamente. In quella circostanza, come tutti ricorderete, anziché scappare all’indietro, il numero due del Milan aveva deciso di aggredire l’avversario, sbagliando e lasciando così una prateria davanti all’attaccante dello Slovan.

Milan-Calabria ai titoli di coda: avventura possibile nella Capitale

Sono dunque tempi durissimi per Davide Calabria, che vede la sua avventura al Milan volgere al termine. Ormai non sembrano esserci più i margini per recuperare e aprire una trattativa per il rinnovo, bloccato da diverso tempo.

Il terzino italiano è dunque pronto a salutare la compagni nel 2025. Il contratto scadrà fra pochi mesi, il 30 giugno 2025. In estate sarà dunque sicuramente addio, ma non è da escludere che le strade si separino già nel corso del mese di gennaio. Calabria nei mesi scorsi è stato seguito dal Galatasaray e i turchi sono pronti a riprovarci. Serve, però, l’apertura del terzino, che preferirebbe continuare a giocare in Europa, magari ancora in Serie A. Attenzione così alla Roma di Claudio Ranieri. Il nome di Calabria, d’altronde, è sul taccuino del club giallorosso da diverso tempo. Ora potrebbe essere arrivato il momento della fumata bianca, per una cifra vicina ai quattro milioni di euro. Un eventuale addio immediato di Davide Calabria, porterebbe chiaramente il Diavolo ad acquistare un nuovo terzino destro, soprattutto se si dovesse andare avanti in Champions League, dove non può essere impiegato il giovane Alex Jimenez