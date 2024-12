Torna al Milan: il colpo si chiude con lo scambio

I tifosi rossoneri sognano un grande ritorno: operazione molto difficile, ma l’inserimento di almeno una contropartita tecnica potrebbe aiutare.

Il Milan sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto in campionato, dove il ritardo dalla vetta della classifica e dalla zona Champions League è eccessiva. Vero che c’è la partita di Bologna da recuperare, però serve un cambio di passo netto da parte della squadra per non rischiare chiudere in maniera fallimentare la Serie A 2024/2025.

La tifoseria si aspetta almeno un paio di colpi nella finestra invernale del calciomercato, ma non è detto che la società li metta a segno. Sicuramente Paulo Fonseca vorrebbe qualche volto nuovo, perché è evidente che ci siano delle mancanze nell’organico e con qualche giocatore non ha particolarmente legato. Non tutti sono funzionali al suo progetto tecnico-tattico, dunque i vertici dirigenziali farebbero bene a venirgli incontro nel mese di gennaio. Nessuna spesa pazza, ovviamente, però qualche innesto mirato sarebbe utile.

Calciomercato Milan, il grande ritorno è difficile: le ultime news

Certamente il centrocampo è un reparto nel quale il Milan avrebbe bisogno di intervenire. Dietro Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders c’è il vuoto, almeno in attesa che Ismael Bennacer torni in condizioni e faccia vedere di poter essere ancora un giocatore importanti. Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek non sono all’altezza di giocare titolari in rossonero e non sono neppure delle buone riserve. L’americano ha giocato meglio da esterno destro che da centrocampista puro finora. Prendere un rinforzo in mezzo al campo già a gennaio sarebbe una mossa logica.

Tra i tifosi del Milan c’è chi ha un grande sogno: il ritorno di Sandro Tonali. Il 24enne ha lasciato la maglia rossonera nel mercato estivo 2023, trasferendosi al Newcastle United per circa 59 milioni di euro più bonus. Ha uno stipendio che con i bonus può arrivare a 9 milioni netti annui. Da quando è rientrato dalla squalifica per le scommesse illegali, in Premier League ha collezionato 13 presenze: solo 6 di queste da titolare. Non sta convincendo pienamente l’allenatore Eddie Howe, a sua volta al centro di qualche dubbio e critica per il dodicesimo posto occupato dal Magpies nella classifica del campionato.

Negli ultimi giorni si è parlato dell’eventualità che possa tornare in Italia, ma il suo agente Giuseppe Riso ha smentito tutto in un’intervista concessa al giornalista Fabrizio Romano: “Sandro non sta assolutamente considerando il ritorno in Serie A. È felice di essere al Newcastle e di giocare nel migliore campionato del mondo. È un idolo per i tifosi, lo hanno supportato in ogni momento“. Smentita normale in questo momento, però il futuro del centrocampista sarà più chiaro con il passare dei mesi, in base al suo rendimento e a quelli che saranno i piani del club inglese per la prossima stagione.

Il giornalista Alessandro Schiavone di Sun Sport ha rivelato che al Newcastle United piacciono sia Malick Thiaw che Ruben Loftus-Cheek. Se il Milan offrisse 40 milioni, pagabili in due-tre rate, e uno dei due giocatori come contropartita tecnica potrebbe mettere a segno l’affare. Al netto delle dichiarazioni del suo agente, Tonali vorrebbe tornare a Milano. Vedremo. Sembra comunque da escludere un ritorno a gennaio, forse può esserci uno spiraglio per l’estate. Oggi sembra complicatissimo immaginare tale operazione, considerando i costi e il tetto spesa adottato dal Diavolo.