Una morte devastante per il calcio: tifosi in lutto

Tragedia terribile per il mondo del calcio e quello dello sport in generale: grave lutto per i tifosi, la sua morte è stata devastante

Un nuovo grave lutto ha colpito lo sport e in particolare il mondo del calcio che è costretto ancora una volta a dover dire addio ad uno dei suoi giovani protagonisti, la cui vita è stata interrotta dal fato.

La tragedia che ha lasciato di sasso il mondo del calcio a cinque è stata davvero terribile e la notizia non ha potuto non scuotere tutti i tifosi, rimasti scioccati da questa perdita. A soli 22 anni è deceduta la giovanissima calciatrice di Futsal Carol Oliveira, uno dei talenti più interessanti del calcio a cinque brasiliano, scomparsa tragicamente dopo essere caduta dal venticinquesimo piano di un edificio sito nello stato di Santa Caterina, a Balneario Camboriu.

Una notizia tragica che ha subito fatto il giro del Brasile e non solo, lasciando tutto il paese sudamericano in choc. Oliveira si trovava assieme al fratello e stava facendo un video dall’eliporto prima del drammatico incidente che le ha tolto la vita, perdendo poi l’equilibrio e cadendo nel vuoto sotto gli occhi del fratello che niente ha potuto fare per salvarla.

Lutto nel futsal brasiliano: scompare il giovane talento Carol Oliveira

Carol Oliveira era una delle promesse più brillanti del futsal brasiliano. La giocatrice aveva appena 22 anni ed aveva mostrato di possedere qualcosa in più rispetto agli altri che la rendeva speciale. Tuttavia, la sua carriera e la sua vita sono state spezzate in un attimo da un tragico incidente che l’ha vista cadere nel vuoto da 90 metri dal venticinquesimo piano di un edificio e per lei non c’è stato niente da fare.

Scioccato il fratello che era con lei e niente ha potuto al momento dell’incidente, così come scioccati sono rimasti i tifosi che non si aspettavano di leggere una notizia simile e di dover salutare quello che era uno dei migliori talenti di Futsal. La comunità sportiva brasiliana si è subito stretta attorno alla famiglia Oliveira in questo momento di grandissimo dolore ed anche dal resto del mondo dello sport sono arrivate le più sentite condoglianze per questa tragica perdita.

Al cordoglio funebre si è unito ovviamente anche il club di Carol, il Centro Futebol Femenino che ha annunciato “con grande dolore” la scomparsa della propria calciatrice. Il club brasiliano fa sapere che Oliveira non sarà mai dimenticata, pregando che “Dio possa confortare il cuore” della famiglia, dei suoi amici e di tutte le persone che l’hanno conosciuta e voluto bene.