Fonseca ha posto il veto: non sarà ceduto a gennaio

L’allenatore rossonero non sembra intenzionato a dare il via libera alla cessione di un calciatore: nonostante le richieste arrivate, dovrebbe rimanere a Milano.

I tifosi del Milan si aspettano un paio di colpi nella sessione invernale del calciomercato e sperano di non rimanere delusi da una dirigenza che in questi mesi è stata al centro di diverse critiche. Attenzione anche i movimenti in uscita.

Oltre ai soliti noti Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, anche Luka Jovic è tra coloro che potrebbero lasciare Milanello. L’attaccante serbo ha avuto problemi di pubalgia in questi mesi e dovrebbe tornare a disposizione entro fine 2024. Ci sono alcune richieste per lui e Paulo Fonseca non si opporrà a un eventuale trasferimento, anche perché nel ruolo di attaccante si è aggiunto Francesco Camarda come opzione e l’intenzione è quella di continuare a tenere il 16enne a contatto con la Prima Squadra.

Calciomercato Milan, niente cessione: rimane in rossonero

Un altro calciatore che ha avuto delle richieste è Alex Jimenez, terzino che in questa stagione sta giocando solo con il Milan Futuro in Serie C. Anche se Zlatan Ibrahimovic a luglio lo aveva indicato come “vice Theo Hernandez”, lo spagnolo non ha mai collezionato un minuto con la Prima Squadra. In virtù di questo, alcune società si sono fatte avanti per chiedere informazioni su un possibile trasferimento a gennaio. Una di queste è il Valencia, alla ricerca di un nuovo terzino destro.

Il Milan non è intenzionato a cedere Jimenez. Anche se l’ex Real Madrid non ha avuto spazio in Prima Squadra, Fonseca lo sta osservando con grande attenzione e sembra volerci puntare nella seconda metà di stagione. Ovviamente non lo lancerà titolare, però vorrebbe dargli del minutaggio. Nell’Under 23 guidata da Daniele Bonera è certamente uno di quelli che si sta comportando meglio finora e l’allenatore portoghese monitora le sue prestazioni.

Da ricordare che Jimenez è arrivato in prestito nel mercato estivo 2023 e poi è stato riscattato per circa 5 milioni di euro, ma il Real Madrid possiede a proprio favore due clausole di riacquisto: una da 9-10 milioni per il 2025 e una da 12 milioni per il 2026. I blancos stanno a loro volta osservando il rendimento del giocatore e decideranno se riportarlo in Spagna.