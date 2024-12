Il Venezia punta sull’ex Milan: il bomber arriva a gennaio

Il Venezia a caccia di rinforzi per la salvezza: a gennaio potrebbe arrivare un ex Milan, i dettagli

Finora è stato un campionato davvero complicato per il Venezia, com’era prevedibile d’altronde. Al momento la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, reduce da una retrocessione ingiusta con il Frosinone lo scorso anno, è ultima in classifica con gli stessi punti del Monza, che però ha una partita in meno. Ai neopromossi serve un’impresa per riuscire a portare a casa la salvezza; impresa che stava per riuscire ieri allo Stadium.

Partita clamorosa a Torino contro la Juventus. I bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Federico Gatti e tutto faceva sembrare che la pratica era archiviata in favore dei ragazzi di Thiago Motta. Invece no, per niente: il Venezia è tornato incredibilmente in partita prima con il gol del pareggio e poi, a sorpresa, quello del vantaggio. Sarebbero stati tre punti pesantissimi ma invece nei minuti finali Vlahovic ha trovato il 2-2 finale grazie ad un calcio di rigore. Insomma, tanta sfortuna per il Venezia che comunque è tornato a casa con un punto molto importante. Intanto si avvicina la sessione di mercato di gennaio ed è molto probabile che arriveranno dei nuovi innesti. Inevitabile, se si vuole provare a raggiungere la salvezza.

Un ex Milan al Venezia: è pronto il bomber

Il problema vero della squadra di Di Francesco sono i gol. Pohjanpalo da solo non basta ed è per questo che la società ha messo nel mirino un bomber. Uno di quelli esperti che conosce bene il nostro campionato. Fra gli obiettivi c’è anche un ex Milan: è cresciuto nei rossoneri ma senza mai essere protagonista in prima squadra. Lo è stato altrove, ma negli ultimi anni ha fatto davvero tanta fatica.

Si tratta di Andrea Petagna, oggi in forza al Monza. Con la squadra di Alessandro Nesta gioca pochissimo e per questo vorrebbe cambiare aria e andare dove può essere un titolare. Il Venezia ci sta seriamente pensando: l’affare si può chiudere ancora in prestito anche se Adriano Galliani preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Petagna è tornato in Brianza dopo la stagione in prestito al Cagliari. In estate non è riuscito a trovare altra sistemazione e quindi è rimasto, ma ha giocato finora pochissimo. Ecco perché ci sono tutti i presupposti per un addio a gennaio. Venezia può essere la piazza giusta ma per lui le alternative non mancano. Attenzione anche a qualche possibilità in Serie B, anche se lui ovviamente preferirebbe la A.