Milan distrutto, lutto in casa rossonera

Un tifoso milanista ha perso la vita dopo la recente partita di Champions League: una bruttissima notizia.

Mercoledì sera il Milan ha affrontato la Stella Rossa nella sesta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024/2025. La squadra di Paulo Fonseca ha vinto 2-1, non senza faticare, ottenendo il quarto successo consecutivo nella competizione e salendo a quota 12 punti in classifica.

Si è giocato a San Siro, di fronte a 53.717 spettatori, niente pienone delle grandi occasioni per la sfida contro la capolista del campionato serbo, nella quale milita anche l’ex rossonero Rade Krunic. Tra coloro che hanno assistito al match c’era anche Diego Bertoni, che purtroppo dopo la partita ha avuto un incidente e ha perso la vita. Si era recato allo stadio per guardare la sua squadra del cuore e sfortunatamente la sua serata ha avuto l’epilogo peggiore possibile.

Chi era Diego Bertoni, morto dopo Milan-Stella Rossa

Bertoni era un calciatore di 30 anni che militava nell’ASD Cassina Calcio, club di Prima Categoria presente nel girone L. Il calcio era la sua passione, era un tifoso rossonero e assieme alla moglie aveva deciso di assistere alla partita Milan-Stella Rossa.

Come raccontato dal Corriere della Sera, durante il ritorno verso Crescenzago, l’uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava la coppia: la ruota ha urtato lo spartitraffico centrale rialzato e lui è sbalzato dalla sella, finendo per sbattere contro un albero e poi è caduto al suolo privo di sensi. L’incidente è avvenuto poco dopo l’1:30 in via Palmanova a Milano, dopo aver superato piazza Sire Raul. Quando sono arrivati i soccorsi, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio e a poco sono servite le manovre di rianimazione e il trasporto d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è ufficialmente morto.

La moglie, anche lei 30enne, è stata portata in codice giallo al San Raffaele. Si è miracolosamente salvata, accusando solo qualche ferita, non è in pericolo di vita. Purtroppo, ha perso l’uomo della sua vita e anche il padre delle due figlie che la coppia aveva messo al mondo. Una brutta tragedia, quel tipo di notizie che nessuno vorrebbe mai leggere o sentire. Il Cassina Calcio ha mostrato la propria vicinanza alla famiglia del suo calciatore. Non possiamo far altro che unirci al cordoglio per la dolorosa perdita di Diego Bertoni.