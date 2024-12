Ansia Theo Hernandez, ora i tifosi hanno realmente paura

Stagione finora fallimentare, rendimento al di sotto delle proprie qualità: i tifosi sono preoccupati per il rendimento di Theo Hernandez

Finora la stagione è stata lastricata da problemi di ogni tipo: caratteriali, sportivi, fisici e chi ne ha più ne metta. Ma Theo Hernandez rimane comunque Theo Hernandez, un calciatore capace di accendersi e di decidere l’andazzo di una partita, come solo i grandi interpreti sanno fare.

Fonseca crede ancora nelle sue capacità, ma quanto visto finora – soprattutto nelle ultime uscite in Serie A – è da considerarsi come un campanello d’allarme decisamente importante. Non a caso, dopo la gara europea contro la Stella Rossa, è arrivata la strigliata da parte del portoghese: non sono ammessi cali di tensione, né tantomeno svogliatezza durante le sessioni di allenamento.

Oltre a tutto questo, le parti stanno ancora discutendo del potenziale rinnovo di contratto, quasi certo fino a qualche mese fa e che ora sembra in bilico.

Rinnovo Theo si complica: tifosi preoccupati

Al netto di tutto il vice capitano rossonero rimane un calciatore affidabile e importante: fa reparto da solo e anche nelle sue giornate no comunque cerca di dare il suo contributo al benessere complessivo della squadra. Indubbiamente, fino a questo momento ha reso al di sotto delle proprie possibilità, sia tecniche che atletiche ed è per questo che ogni tanto Fonseca non gli risparmia tirate di orecchie.

Di sicuro nella testa del francese rimane l’incognita del rinnovo di contratto di cui si parla da mesi. Prima era in dirittura di arrivo, poi c’è stato un dietrofront improvviso, dettato forse anche dal rendimento poco lucido del ragazzo.

Il Milan non vuole aspettare troppo: o sarà rinnovo immediato o addio il prossimo giugno. Considerando che la scadenza del contratto ci sarà tra due anni, Furlani e Ibrahimovic cercheranno di piazzare uno dei loro pezzi pregiati al maggior prezzo possibile, cercando sin da gennaio un suo rimpiazzo.

Considerando inoltre che il Diavolo non cederà il francese a fronte di una cifra minore ai 50 milioni di euro, si può già dire che il gruzzoletto che sarà impiegato sul mercato sarà degno di nota.

Sta ora ai dirigenti rossoneri risolvere questo enigma di mercato che potrebbe distrarre non poco il calciatore nelle prossime partite. Le prossime mosse di entrambe le parti in causa saranno quindi decisive per il futuro della fascia del Milan.