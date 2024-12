Arriva l’ok della dirigenza: Milan, assalto alla stella del Napoli

Grande colpo in vista per il Milan con i rossoneri che hanno messo nel mirino una stella del Napoli che fa fatica a trovare spazio alla corte di Antonio Conte.

Il Milan è pronto a dare l’assalto ad una stella del Napoli in vista della prossima stagione con i rossoneri che vogliono provare a chiudere il grande colpo in ottica 2025.

Tempo di valutazioni in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che sono pronti a rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. Le scelte di Fonseca, gli infortuni e qualche valutazione errata fatta in estate sulla costruzione della rosa porteranno il club a provare a chiudere almeno un colpo in vista di gennaio. Nel mirino del club ci sono diversi calciatori con il tecnico portoghese che vorrebbe almeno un centrocampista nuovo per andare a completare una rosa che in mezzo al campo non è numericamente sufficiente. Nel frattempo però, si pensa anche all’estate quando partirà l’assalto ad una stella del Napoli.

Calciomercato, il Milan mette gli occhi sull’attaccante del Napoli

Giacomo Raspadori è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante classe 2000 è finito fuori dai radar di Antonio Conte che lo ritiene la terza scelta per quello che riguarda il proprio attacco.

L’ex attaccante del Sassuolo, complice l’assenza del Napoli dalle coppe, fa fatica a trovare spazio nella formazione azzurra con Antonio Conte che ha messo Romelu Lukaku e Giovanni Simeone davanti nelle gerarchie dell’attacco. Al momento, nonostante ci siano diverse squadre interessate, appare difficile che il Napoli possa dare l’ok alla partenza della punta durante il mercato di gennaio.

Luciano Spalletti, che lo conosce bene, ha continuato a convocarlo in nazionale italiana nonostante il poco spazio riservatogli da Antonio Conte nel Napoli. Il CT della nazionale preferirebbe però avere a disposizione una punta che giochi con continuità nel proprio club e questo potrebbe spingerlo a valutare un cambio di maglia in prestito in vista del mese di gennaio.

Una mossa che permetterebbe poi al Napoli di avere un giocatore con una valutazione più alta in estate con la possibilità poi di far scatenare un’asta per il suo cartellino. Oltre al Milan, sul calciatore ci sono diversi club italiani, dalla Roma alla Juventus passando per l’Inter senza dimenticare le possibilità che arrivano dall’estero con società inglesi e spagnole pronte a fare un’offerta per l’attaccante classe 2000.