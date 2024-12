“Ho tifato Milan”, la rivelazione dell’interista lascia di stucco

Arrivano dichiarazioni che lasciano tutti i tifosi interisti di sasso, svelate da un punto di riferimento dell’attuale squadra di Inzaghi.

La rivalità tra Milan e Inter è qualcosa si storico, quasi leggendario. Un derby cittadino tutto milanese che però si espande nel resto d’Italia, visto che sono milioni gli appassionati che seguono il calcio di Serie A e che quanto meno simpatizzano per una delle due squadre in questione.

Nonostante vi sia tradizionalmente una concorrenza spietata fra rossoneri e nerazzurri, c’è da sempre anche molto rispetto e collaborazione tra le parti. Basti pensare al recente tentativo simultaneo di riqualificare San Siro, costruendo assieme il nuovo stadio con caratteristiche ben più moderne e funzionali. Un progetto che però al momento è stato messo in stand-by per le resistenze del Comune.

Collaborazione tra Milan e Inter anche sul calciomercato: sono moltissime infatti le operazioni dirette di scambi o di acquisizioni di calciatori avvenute nella storia. Basti pensare a giocatori come Pirlo, Guglielminpietro, Seedorf, Brocchi, Cassano e tanti altri che sono stati protagonisti di un passaggio diretto da una parte all’altra dei Navigli. E proprio riguardo uno dei calciatori citati è arrivata una rivelazione che ha lasciato di stucco i tifosi dell’Inter.

Dumfries e quella simpatia non smentita per i colori rossoneri

C’è un elemento dell’attuale rosa interista, punto di riferimento per mister Simone Inzaghi, che ha fatto sapere di avere avuto, in passato, delle simpatie per i rivali del Milan. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, terzino olandese che ormai da diverse stagioni è il titolare della corsia destra nerazzurra.

Il motivo della vicinanza di Dumfries ai colori rossoneri si chiama però Clarence Seedorf. Infatti il numero 2 interista ha sempre ammesso di essere un fan appassionato dell’ex centrocampista suo connazionale, considerato per anni uno dei calciatori più completi e tecnici del panorama internazionale.

Queste le parole rilasciate a Republica da Dumfries sul suo idolo: “Mi piaceva Clarence Seedorf, anche lui originario del Suriname. Lo tifavo ovunque giocasse, a partire dall’Inter“. Di fatto il terzino ha fatto intendere di aver apprezzato e seguito Seedorf anche ai tempi del Milan e dunque di aver simpatizzato per i suoi attuali rivali cittadini, pur di ammirare il suo giocatore di riferimento.

Va tra l’altro ricordato che i migliori anni da calciatore di Seedorf sono stati appunto con la maglia rossonera addosso, dove l’olandese ha collezionato ben 432 presenze e 62 reti, riuscendo a vincere due Scudetti, due Champions League ed un Mondiale per club.