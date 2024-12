Il giovane talento non ce l’ha fatta: mondo del calcio in lutto

Pessima notizia nel mondo del calcio: un giovanissimo portiere ci ha lasciati prematuramente. Arriva anche il messaggio della sua squadra

Una tragedia enorme ha colpito il mondo del calcio e, purtroppo, tutti quelli che conoscevano la vittima. Una grave perdita: un giovanissimo calciatore, promettente portiere dell’Under 15 è venuto a mancare in questi gironi. Ha combattuto straordinariamente contro un cancro, ma purtroppo non ce l’ha fatta alla fine. La conferma arriva ufficialmente dalla società in cui era tesserato, attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali.

Il suo nome era Oscar Fairs e giocava nell’Under 15 del West Ham United. Nel comunicato della società viene espresso il cordoglio con queste parole: “È con profonda tristezza che il West Ham United conferma la tragica scomparsa del giovane portiere della nostra Under 15 Academy, Oscar Fairs, dopo aver coraggiosamente lottato contro il cancro. Riposa in pace, piccolo Oscar”.

Anche Mark Noble, che è stato capitano degli Hammers ed è l’attuale direttore sportivo della società, ha condiviso un toccante tributo: “Oscar era adorato da tutti. Non era solo un grande portiere, ma anche un grande ragazzo, che incarnava tutti i nostri valori. La sua perdita lascia un vuoto enorme. Riposa in pace, piccolo Oscar”.

La storia di Oscar Fairs

A Oscar Fairs è stato diagnosticato un ependimoma nell’agosto del 2023, ovvero un raro tumore cerebrale. Dopo diversi mesi di sintomi, che inizialmente erano stati attribuiti a semplici emicranie e disturbi psicologici, sono arrivati i primi segnali: palpitazioni cardiache, debolezza al lato destro del corpo, mal di testa e nausea. Tuttavia, solo con una risonanza magnetica si è arrivati alla diagnosi del tumore di 9 cm sul lato sinistro del cervello. Era anche accompagnato da tre cisti esterne. Nonostante numerose operazioni chirurgiche, che hanno ridotto la massa tumorale, il giovane portiere non ce l’ha fatta.

Ovviamente la scomparsa di Oscar Fairs è una perdita importante non solo per la famiglia del West Ham, ma per tutto il mondo del calcio, inglese e non solo. Era un talento promettente, ma anche un esempio di forza e coraggio. I parenti sono inevitabilmente scossi e così tutti gli amici e chi lo conosceva. Anche i tifosi si stringono attorno alla famiglia di Oscar, onorando la sua memoria e il suo coraggio. Il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori.

La vicenda di Oscar Fairs è anche una grande lezione: mai sottovalutare qualche sintomo, prevenire è meglio che curare. Ma soprattutto non può che far riflettere su quanto, a volte, sia dolorosa la vita. Un bimbo che inseguiva il suo sogno di giocare a pallone, purtroppo, si è fermato neanche a metà primo tempo.