Infortunio decisivo, ha rotto col Milan: se ne va al Napoli di Conte

Il futuro di un giocatore del Milan sembra essere al Napoli di Antonio Conte. Il club rossonero potrebbe andare a rinforzare gli azzurri in vista della seconda parte di campionato.

Il Napoli guarda con interesse in casa Milan per rinforzare la propria rosa in vista del mercato di gennaio con il ds Manna che ha già preso i contatti con la dirigenza rossonera.

Mancano ormai poco più di due settimane all’apertura ufficiale del calciomercato con i club che hanno già chiare le idee su quelle che saranno le mosse da fare per sistemare le proprie rose. Le strategie possono però cambiare a stretto giro di posta in caso di infortuni che potrebbero lasciare fuori dai campi di gioco alcuni calciatori per diverse settimane. E’ il caso del Napoli che, considerato il ko di Alessandro Buongiorno (frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari), si sta guardando intorno per sistemare la propria retroguardia.

Napoli pronto ad affondare il colpo: assalto in casa Milan per gennaio

In casa Napoli è giunta la brutta notizia relativa all’infortunio di Alessandro Buongiorno con il centrale che ha già terminato il suo 2024 e che rischia di restare fuori fino alla fine di gennaio. Una delle idee nate in queste ore tra gli azzurri è quella che potrebbe portare a Fikayo Tomori, centrale del Milan che ha perso posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca.

Un brutto colpo per la squadra di Antonio Conte che dovrà fare a meno di uno dei migliori della rosa fino a questo momento della stagione. Il classe 1999 si è subito integrato al meglio nella formazione partenopea formando una coppia affidabilissima con Rrhamani. Ora Antonio Conte dovrà affidarsi a Rafa Marin con Juan Jesus che appare destinato a salutare durante il mercato di gennaio.

Tomori, con il passare delle settimane, è diventato l’ultimo difensore nelle gerarchie di Paulo Fonseca ed i rossoneri potrebbero non opporsi alla sua cessione. La valutazione che il Milan fa dell’ex Chelsea è di circa 25 milioni di euro al momento con il classe 1997 che è molto apprezzato dallo staff di Antonio Conte.

Appare difficile immaginare che il Napoli possa andare a prendere il giocatore a titolo definitivo sin da subito ma è più probabile che i partenopei propongano un prestito con diritto di riscatto da esercitare a giugno con la possibilità di farlo diventare obbligo a determinate condizioni. Un affare che potrebbe poi trasformarsi anche in scambio considerato il fatto che al club rossonero piace molto Giacomo Raspadori.