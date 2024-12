Jimenez, un inspiegabile ritardo: lo spagnolo convince subito tutti

Alex Jimenez convince tutti. L’esterno spagnolo è stato protagonista di una grande prestazione: è lui la nota lieta del Milan fermato dal Genoa

Perché solamente al 15 dicembre? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del Milan e non solo, in merito all’impiego di Alex Jimenez. La risposta, chiaramente, la conosce solamente Paulo Fonseca.

Ma è davvero strano, per quello che ha mostrato ieri, che sia rimasto fuori per tutto questo tempo. D’altronde più di un segnale positivo l’esterno l’aveva già fornito nel corso della scorsa stagione, quando ad utilizzarlo era stato Stefano Pioli. Avevamo visto pure qualche peccato di gioventù, ma la classe dell’ex Real Madrid non era mai stata in discussione. Serviva solo lavorarci. su. Jimenez è così ripartito dal Milan Futuro, ma c’era la profonda convinzione che avrebbe trovato spazio come vice Theo Hernandez. Era stato, d’altronde, Zlatan Ibrahimovic a promuoverlo in prima squadra. Le occasioni non sono mancate di certo, per giocare, ma il tecnico portoghese ha sempre optato per una scelta conservativa, affidandosi a Filippo Terracciono. Qualche giorno fa veniva inoltre esaltato Davide Bartesaghi, come a lasciare intendere che Jimenez fosse dietro nelle gerarchie.

Jimenez si prende il Milan

Ieri, poi, contro il Genoa, finalmente lo spagnolo ha avuto la sua occasione dal primo minuto e ha interpretato il ruolo alla perfezione. Ha interagito con Rafa Leao, scambiando bene, arrivando sul fondo ed entrando dentro il campo, come il miglior Theo Hernandez.

Il treno spagnolo ha così fatto ammonire due difensori del Grifone, poi nella ripresa ha finito, come era normale che fosse, la benzina. Nessuna sbavatura difensiva, però, per il terzino che di fatto è risultato essere il migliore in campo. La prestazione è stata così buona da far chiedere a tutti perché solo adesso. Serve una spiegazione, che si fatica a dare.

Bisogna aggiungere, inoltre, che Jimenez ha dimostrato di saper giocare ovunque sugli esterni: Jimenez è poliedrico nonostante la giovanissima età e a destra offre le medesime garanzie. Così i tifosi adesso sognano di vedere sugli esterni lo spagnolo, insieme al miglior Theo Hernandez. Sarà il tempo a dirci se Fonseca deciderà di farlo, ma evidente che l’ex Real Madrid non può restare fuori e con tanti giocatori che faticano a rendersi utili alla causa è un sacrilegio lasciarlo a Daniele Bonera e al suo Milan Futuro. Jimenez, inevitabilmente, cambia anche il mercato sugli esterni. Di lui ci si può fidare.