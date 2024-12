L’ex Milan è pronto a dire sì: colpo a zero della Fiorentina

Colpo a zero della Fiorentina in vista della prossima stagione con i viola pronti a chiudere per un ex calciatore del Milan.

Il calciomercato di gennaio è ormai ad un passo ma diversi club sono già proiettati in vista della prossima stagione con la Fiorentina che è pronta a mettere le mani sul cartellino di un ex rossonero.

La prima parte di stagione della Fiorentina è stata ottima con la squadra di Raffaele Palladino in piena lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione e con il passaggio al turno successivo di Conference League ormai ipotecato. Unica nota negativa l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby toscano perso ai calci di rigore contro l’Empoli. Palladino è in costante contatto con la dirigenza viola ed hanno già individuato un possibile colpo in vista della prossima stagione.

Calciomercato, la Fiorentina ha messo nel mirino un ex giocatore del Milan

La Fiorentina è desiderosa di mettere sotto contratto Stephan El Shaarawy in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che vedrà terminare il proprio accordo con la Roma alla fine del giugno del 2025. Un colpo a costo zero che andrebbe a dare ancora più qualità ad un reparto già di ottimo livello.

L’attaccante, ora in forza alla Roma, sta dimostrando di essere ancora in un ottimo stato di forma con il classe 1992 che è stato uno dei pochi a salvarsi nella prima parte di stagione disastrosa per i giallorossi. Tornato Claudio Ranieri sulla panchina dei capitolini, l’ex calciatore del Milan sta dimostrando ancora una volta il suo valore mettendosi a disposizione sia per la fase difensiva che per quella offensiva.

Le trattative con la Roma per il rinnovo del contratto al momento procedono a rilento con El Shaarawy che sembra destinato a lasciare la capitale alla fine della stagione. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre sia in Italia che all’estero ma la Fiorentina potrebbe proporre al calciatore il progetto più interessante per provare a continuare a giocare ad alti livelli.

El Shaarawy ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi del Milan con il classe 1992 che vestì la maglia rossonera quando era poco più che un ragazzino mettendo però in mostra tutte le sue qualità da attaccante sia in campionato che in Champions League. Un giocatore che in passato fu nei pensieri dei rossoneri in sede di mercato ma il ritorno non si è mai concretizzato.