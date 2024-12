Milan, due rinnovi in arrivo: accordi raggiunti, i dettagli

Il club rossonero ha ormai definito due prolungamenti contrattuali molto importanti: ecco le ultime notizie.

In campo le cose non stanno andando bene per il Milan, in particolare in Serie A. Il recente pareggio contro il Genoa a San Siro ha scatenato la protesta dei tifosi, arrabbiata soprattutto con i giocatori, con la società e con la proprietà. Serve una reazione da grande squadra. Vedremo se nella prossima a Verona cambierà qualcosa.

In attesa di vedere cosa succederà nelle ultime due partite del 2024 e che inizi la sessione invernale del calciomercato a gennaio, la dirigenza ha portato avanti le trattative per alcuni rinnovi di contratto. Mike Maignan e Tijjani Reijnders sono a un passo dalle firme, lo ha rivelato Sky Sport in queste ore. Una notizia positiva in mezzo al clima da contestazione che c’è attorno al Milan in questo momento.

Milan News, Maignan e Reijnders verso il rinnovo

Maignan e Reijnders sono due titolarissimi della squadra di Paulo Fonseca e sono tra i pochi che non hanno subito contestazione da parte dei tifosi. Il Milan voleva fortemente blindarli ed è riuscito a raggiungere gli accordi con i rispettivi agenti. Sono anche trapelate le cifre.

Mike, che va in scadenza a giugno 2026, dovrebbe firmare un contratto fino al 2029 e andare a percepire uno stipendio da 5 milioni di euro netti annui. Oggi ne percepisce circa 2,8, quindi avrà un aumento consistente. Per Tijji la nuova scadenza dovrebbe essere la stessa di Maignan (oggi è giugno 2028) e il nuovo ingaggio dovrebbe essere di 3 milioni netti più bonus a salire negli anni. Ancora da capire quando verranno ufficializzati questi rinnovi, però le intese su cifre e durata ci sono. Non rimane che attendere le formalità del caso.

Un altro rinnovo che il Milan deve finalizzare è quello di Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026. Il suo agente Manuel Garcia Quilon è stato in sede per parlare con la dirigenza, ribadendo la volontà di rimanere in rossonero prolungando il contratto. La trattativa non è ancora decollata, servirà un po’ di tempo per trovare la quadra.