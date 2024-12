@ML – Curva Sud Milan: “Cardinale devi vendere”. Ibrahimovic e Furlani dribblano la contestazione

All’evento per i 125 anni dell’AC Milan non manca la Curva Sud, che ha deciso di manifestare nuovamente il proprio dissenso nei confronti della proprietà e della dirigenza.

Quella di ieri sera a San Siro è stata una festa a metà. Infatti, dopo la parata di grandi ex nel pre-partita di Milan-Genoa, poi purtroppo è arrivata la delusione per la mancata vittoria della squadra di Paulo Fonseca. Uno 0-0 che dopo il triplice fischio finale ha provocato i roboanti fischi del pubblico presente e una protesta della Curva Sud Milano anche fuori dallo stadio.

C’è un clima di grande scontento e stasera all’evento privato organizzato per celebrare i 125 anni del club il tifo organizzato si è presentato e ha fatto sentire nuovamente la propria voce. Nel mirino ci sono sempre la proprietà, nella figura di Gerry Cardinale, e la dirigenza. L’uomo d’affari americano è stato invitato a vendere. Ovviamente, c’è rabbia anche verso i calciatori. Invece, Paulo Fonseca è stato risparmiato.

Festa AC Milan, la Curva Sud protesta contro Cardinale, dirigenza e calciatori

La Curva Sud Milano ha esibito i due striscioni mostrati anche ieri sera fuori San Siro. Uno recita “Dirigenti incapaci, società senza ambizione, Non siete all’altezza della nostra storia” e l’altro “Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà“. Dopo un po’ è partito il coro: “Cardinale devi vendere“.

🔴⚫️ #Milan – Prosegue la protesta della Curva Sud in occasione della festa del Diavolo @calciomercatoit @MilanLiveIT pic.twitter.com/nsduaQlT7U — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 16, 2024



Man mano sono arrivati gli ospiti attesi all’evento e tra questi, ovviamente, c’era anche Fonseca. Per lui niente fischi e niente contestazioni, evidentemente non viene visto come particolare colpevole della situazione. Sky Sport fa sapere che Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono entrati da un ingresso secondario per evitare di essere presi di mira dai tifosi presenti.

Quando hanno iniziato ad arrivare i calciatori, è partito il coro: “Tirate fuori i coglioni“. Questo coro non è stato rivolto a tutti. All’arrivo di Francesco Camarda i tifosi hanno urlato “Vogliamo undici Camarda”, mentre Christian Pulisic, Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana hanno ricevuto applausi. Non tutti sono nel mirino della Curva Sud Milano. Ovviamente, nella lista dei giocatori contestati anche Theo Hernandez e Rafa Leao.