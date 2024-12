Nessuno se lo aspettava, colpo di scena Kjaer

Scenario a sorpresa per il futuro di Kjaer, un vero e proprio colpo di scena: ecco tutti i dettagli

Per il Milan a giugno è iniziata una nuova era. Paulo Fonseca è stato scelto come allenatore per il post Stefano Pioli, che ha lasciato la squadra dopo cinque lunghi e intensi anni. L’allenatore dello Scudetto 2022 e della semifinale di Champions League l’anno successivo si è poi accasato di recente all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: nessuna italiana né europea ha deciso di puntare su di lui, che così ha colto al volo la possibilità di guadagnare tantissimi soldi.

Ma non è stato l’unico a lasciare il Milan a giugno: è finita un’era anche per gli addii di Olivier Giroud, protagonista assoluto per gol e leadership, e di Simon Kjaer, altro elemento chiave per i recenti successi della squadra rossonera. Arrivato a gennaio del 2021 insieme a Zlatan Ibrahimovic, è stato una grande intuizione di Maldini e Massara, che sapevano benissimo che la squadra in quel momento aveva bisogno di esperienza oltre che di qualità. E Kjaer di esperienza ne aveva da vendere, così come di leadership. Il suo addio alla scadenza del contratto era inevitabile, ma è stato davvero doloroso.

Kjaer, scenario inaspettato: tifosi sorpresi

Il danese è stato davvero importante, nonostante gli acciacchi e la concorrenza. Era un riferimento per i più giovani e per tutti gli altri ed è stata una delle chiavi di volta per il raggiungimento dei grandi traguardi degli ultimi anni. Dopo l’addio al Milan però non ha trovato altra sistemazione ed è tuttora svincolato. In estate qualche offerta dall’Arabia c’era ma lui ha rifiutato: vuole restare in Europa e quindi ad alti livelli.

Si parlava per lui della possibilità di restare in Italia, ormai la sua seconda casa: Palermo, Roma e Milan in carriera, ma fino ad oggi nessun club (nemmeno Venezia e Genoa, le più accreditate) si è fatto avanti concretamente. Nemmeno all’estero. Ecco quindi che rischia di verificarsi uno scenario piuttosto inaspettato: il regolamento dice che è possibile acquistare svincolati entro il 17 dicembre, quindi fra solo un giorno, e se non dovessero esserci sviluppi Kjaer rischia di restare senza squadra fino al termine della stagione. Ed è strano considerando che fisicamente sta bene e ha ancora qualità importanti. Vedremo cosa accadrà da qui a breve: di certo è sorprendente vedere un giocatore così ancora libero e senza squadra.