Squalifica Sinner, finalmente l’annuncio: colpo di scena

Il terremoto non è ancora passato per Jannik Sinner, tornato al centro della cronaca sempre per il caso legato al doping.

Qualcuno credeva che il caos scoppiato intorno a Jannik Sinner lo avrebbe distratto dal campo. In realtà il numero uno ha dimostrato ancora una volta di essere inscalfibile e nonostante in giro c’è chi ha provato ad affossarlo, l’altoatesino ha avuto nuovamente la meglio. Insomma, sembra non esserci nulla in grado di ostacolare il giovane campione.

Nonostante l’età, la maturità di Sinner è invidiabile. Grandissima mentalità da parte del classe 2001 che si appresta dunque a terminare questo 2024, ricco di successi, dall’alto del suo trono. Solo vittorie storiche, o quasi, per lui che appena qualche mese fa è tornato a trionfare con l’Italia in Coppa Davis. Vincere l’anno scorso è stato un successo ma fare il bis è da leggenda.

Intanto, però, le voci circa la possibile squalifica di Sinner legata al doping non tendono a placarsi e nuovi scenari potrebbero coinvolgere il campioni entro il 2025. Questa volta l’annuncio, che come spesso succede ha scosso e in parte diviso il mondo del tennis, è arrivato direttamente dalla commissione antidoping.

Doping Sinner, la verità sulla squalifica: ecco cosa sta succedendo

Il colpo di scena è servito, dicono gli esperti, che hanno finalmente potuto ascoltare le parole del numero uno della WADA, ovvero l’agenzia internazionale antidoping legata al mondo dello sport, Olivier Niggli. Niente presenza in tribunale per Sinner, nelle ultime ore è stato pubblicato l’elenco delle udienze e tra queste manca quella relativa al campione azzurro.

“Non ci sarà niente entro la fine dell’anno” ha dichiarato Niggli che ha deciso di parlare pubblicamente attraverso una recente intervista rilasciata all’agenzia AFP. “Non c’è alcuna colpa di Sinner” ha poi proseguito il numero uno della WADA che ha detto di voler tutelare gli atleti e soprattutto la loro reputazione. Specialmente in tempi come questi dove sui social è possibile trovare un po’ di tutto.

“Tutelare la loro reputazione è una nostra priorità” con questi parole Niggli ha perciò cercato di distendere gli animi e di far scemare un po’ l’attenzione circa il caso Sinner. Accusato di doping dopo aver assunto un farmaco, il Clostebol, per curare una ferita. Sebbene chi di dovere continuerà ad indagare sull’accaduto, oggi si parla ancora di doping accidentale. La carriera dell’attuale numero uno non è a rischio.