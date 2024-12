15 milioni e il Milan lo riporta in Serie A: affare da capogiro

Il Milan starebbe pensando ad un colpaccio da mettere a segno in estate, un calciatore già molto apprezzato nel nostro campionato.

Continua a non essere così continuo né brillante il percorso del Milan in questa stagione. In particolare in Serie A, dove l’ottavo posto attuale in classifica testimonia le difficoltà della formazione di Paulo Fonseca a dare una sterzata alla stagione. Lo 0-0 interno con il Genoa è stato accolto dai fischi del pubblico di San Siro, che si aspettava una gara molto più ambiziosa e feroce dei suoi.

Il club vuole capire se il problema è di aspetto tecnico, quindi intervenire sul mercato per migliorare la rosa e cercare di fare a meno dei cosiddetti esuberi o di coloro che sono stati sopravvalutati. Oppure se c’è da rifondare dal punto di vista strutturale, magari pensando ad un cambio in panchina in vista del prossimo anno. In questo senso tutto dipenderà dai risultati di fine stagione.

Intanto è il calciomercato che verrà ad alimentare le voci ed i rumors. L’ultima notizia riguardante il Milan fa già sognare i tifosi: il club starebbe valutando il ritorno in Italia di un calciatore di alto livello, che un paio di stagioni fa ha deciso di puntare su un altro percorso ma allo stesso tempo non sarebbe così impossibile vederlo fare il cammino al contrario.

Dall’Arabia Saudita di nuovo in Italia: il Milan tenta il colpo

Il calciatore di cui parliamo è una vecchia e apprezzata conoscenza della Lazio. Ovvero Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe ’95 considerato uno dei calciatori più forti della Serie A negli ultimi dieci anni. Nel 2023 ha però deciso di accettare le sontuose proposte arabe, andando a giocare nell’Al-Hilal, squadra campione in carica della Saudi Pro League.

Il Milan vorrebbe provare ad approfittare della voglia di Milinkovic-Savic di rimettersi in discussione, visto che a quasi 30 anni sente di avere ancora diverse cartucce da giocarsi nel calcio che conta. Inoltre il contratto triennale del serbo con il club saudita scadrà a giugno 2026. I rossoneri vorrebbero tentare il colpo offrendo circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Il problema sarebbe il costo dell’ingaggio. Milinkovic-Savic percepisce dall’Al-Hilal la bellezza di circa 20 milioni netti a stagione. Il Milan riuscirebbe a mandare in porto l’operazione solo in caso di ampia riduzione dello stipendio, un dettaglio non certo di poco conto. In passato la società rossonera aveva già tentato di acquistare SMS ai tempi della Lazio, ma la valutazione di ben 100 milioni data dal patron Lotito frenò ogni tipo di trattativa.