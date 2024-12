Aggrappati a Pulisic: è un altro Milan senza l’americano

Il Milan è aggrappato al suo talento, Christian Pulisic: ecco quando dovrebbe rientrare il calciatore più determinante

I nuovi controlli ci diranno se Christian Pulisic potrà davvero esserci contro la Roma. L’infortunio al soleo ha privato Paulo Fonseca del suo giocatore più determinante, che ieri è stato tra i pochi a non essere contestato dalla Curva Sud durante la festa per i 125 anni.

Per l’americano applausi, così come per Mike Maignan, Tijjani Reijnders, Youssouf Fofana e Francesco Camarda. Tutti dunque aspettano con ansia il rientro del numero undici rossonero, che nel frattempo ha di fatto raggiunto un accordo per il rinnovo. Nuova scadenza fra cinque stagioni a cifre praticamente identiche, ma c’è stato un ritocco verso l’alto, che lo porterà a guadagnare 4/5 milioni di euro netti. Il rinnovo, però, non è altro che un modo da parte del Milan di premiare chi è al centro del progetto e l’americano lo è certamente.

Oggi è davvero impensabile poter immaginare un Diavolo senza Christian Pulisic. In questa stagione non lo abbiamo visto molte volte, ma quando è successo non è stato mai un bello spettacolo.

Milan, cambia tutto senza Pulisic: ecco quando rientra

E’ successo chiaramente domenica scorsa contro il Genoa e il Diavolo non è andato oltre lo 0 a 0, nonostante le tante occasioni create.

Andando indietro, poi, vediamo come l’americano sia partito dalla panchina contro il Napoli, per via dell’influenza, ed è entrato quando la partita era già compromessa. Pulisic ha avuto problemi anche alla vigilia con la Juve, giocando poi solo una ventina di minuti, ma non al meglio per delle noie muscolari. Infine il ko di Bergamo, arrivato dopo il suo infortunio muscolare.

In Serie A, senza Christian Pulisic, dunque, è un vero disastro. In Champions League, invece, si registra la vittoria allo scadere contro la Stella Rossa. Fino ad oggi l’americano ha segnato otto gol e fornito sei assist, tra campionato e Champions League, un bottino niente male.

Ma venerdì contro il Verona sarà ancora out, così come Ruben Loftus-Cheek. In avanti potrebbe, dunque, toccare ancora a Mattia Liberali, a meno che Fonseca non decida di affidarsi nuovamente alle due punte, con Abraham e Morata. Si attende, però, il responso dei nuovi esami, con tutto il mondo Milan che spera di riabbracciare presto Pulisic, per riaverlo contro la Roma