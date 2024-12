Botto di fine anno in casa Milan: assalto in casa Real Madrid

Il Milan è pronto a regalare a Fonseca un colpo da urlo: occhi in casa Real, Carlo Ancelotti lo manda a Milanello

Se non è un dramma, poco ci manca. Il Milan in campionato non vince dal 30 novembre – 3-0 all’Empoli – e di difficoltà la squadra allenata da Paulo Fonseca ne ha manifestate parecchie fino a questo momento. Proprio l’allenatore lusitano, dopo il successo sulla Stella Rossa, aveva tuonato.

“Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi andiamo bene, domani non lo so… Lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra, non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo”. Parole forti che hanno, evidentemente, portato alla luce un problema già evidente da tempo. Nello spogliatoio rossonero qualcosa si è rotto nei confronti del tecnico portoghese: e proprio quest’alternanza di risultati ad aver portato Fonseca a parlare liberamente di qualcosa che sta frenando il suo Milan.

Ecco perché nel mese di gennaio molto rischia di cambiare, con la società pronta nonostante tutto a supportare il suo allenatore anche in sede di calciomercato. Il Milan ha fatto tanto la scorsa estate, rimpolpando tutti i reparti con innesti di qualità come Morata, Abraham, Fofana e Pavlovic. Qualcosa, però, si sta muovendo nella direzione di un ennesimo cambiamento: e nelle prime settimane dell’anno nuovo potrebbe arrivare un grande colpo dalla Liga.

Milan, colpo galactico: garantisce Ancelotti

Occhi puntati in casa Real Madrid, il Milan potrebbe fare sul serio per uno dei talenti che alla corte di Carlo Ancelotti sta trovando poco spazio. E proprio l’ex allenatore rossonero potrebbe diventare il primo alleato per un rinforzo di altissimo livello per il centrocampo del ‘Diavolo’.

Fari su Dani Ceballos, centrocampista classe ’96 e sotto contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2027. Con ogni probabilità, però, le strade di Ceballos e del Real si separeranno molto prima: al momento il regista spagnolo ha collezionato 13 apparizioni e appena 503′ in campo con le ‘Merengues’. Un bottino davvero misero che potrebbe favorire l’inserimento del Milan: d’altronde i rapporti con la dirigenza madridista sono eccellenti da tempo.

Ceballos a Madrid guadagna ben 5 milioni di euro netti a stagione ed il Milan starebbe pensando alla possibilità di puntarvi – già nel mese di gennaio – magari considerando l’opzione di un prestito fino a fine stagione, per poi discutere con Florentino Perez di un eventuale riscatto del 28enne di Utrera. Già in passato Ceballos è stato vicino alla maglia rossonera, prima di trasferirsi all’Arsenal. Ora il Milan può davvero pensare di portarlo alla corte di Fonseca.