La lista è già fatta: cinque addii in casa Milan nel 2025

Il Milan ha già deciso: fra gennaio e giugno del 2025, cinque giocatori lasceranno il club. Ecco tutti i dettagli

Un momento drammatico per il Milan. Oltre alle prestazioni negative, ai pessimi risultati e ad una classifica che piange, ci sono anche problemi ambientali legati al rapporto ormai logoro fra i tifosi, i dirigenti e la proprietà. La festa dei 125 anni, triste e senza nessun tipo di emozione, ha alimentato ancor di più l’astio nei confronti di una società che continua a dare sempre più la sensazione di non avere alcun tipo di ambizione dal punto di vista dei risultati.

L’obiettivo di RedBird è stato sempre e solo uno: almeno il quarto posto, così da prendere gli introiti della Champions League e dare continuità al progetto sul piano finanziario. Solo questo. Il problema è che ad oggi anche quello è fortemente in bilico: responsabilità di Fonseca e dei giocatori sì, ma anche di una dirigenza che da un anno e mezzo a questa parte sta sbagliando tutto quello che si può sbagliare, dalla scelta dei giocatori al modo di operare e comunicare. Insomma, un disastro continuo, e senza alcun tipo di segnale di cambiamento. Segnale che potrebbero dare a gennaio con qualche acquisto per aiutare la squadra, ma ad oggi è difficile pensare che RedBird possa investire ancora. Più probabili, invece, le uscite fra gennaio e giugno.

Milan, in cinque se ne vanno: è già tutto deciso

In casa rossonera si sta lavorando ai rinnovi di contratto: c’è più ottimismo per Theo Hernandez, è praticamente fatta invece per Maignan e Reijnders. A sorpresa, si sta lavorando anche al prolungamento del contratto di Pulisic, un altro elemento legato all’attuale dirigenza. Fra chi resta e chi, invece, andrà sicuramente via. Ad oggi, sono cinque i giocatori che lasceranno la squadra.

Nel mercato di gennaio potrebbe andar via Luka Jovic, che non si vede in campo da quattro mesi e che la società ha provato a vendere in ogni modo negli ultimi giorni di agosto dopo che gli è stato dato il via libera per prendere la numero nove. I classici misteri di Milanello di questo particolare periodo storico. Se non andrà via a gennaio, andrà sicuramente a giugno, così come altri quattro: Calabria, Florenzi (entrambi in scadenza di contratto), Origi e Ballo-Touré. A questi poi se ne aggiungeranno sicuramente altri. RedBird, lo sappiamo, guarda più al portafoglio che al risultato sportivo, e quindi in caso di offerte importanti per qualche giocatore della rosa, verranno sicuramente prese in considerazione come accaduto con Tonali.