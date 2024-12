Milan, nuova tegola per Fonseca: ufficiale la lesione muscolare, 2024 finito

Altra brutta notizia in casa rossonera: un calciatore ha accusato un infortunio che lo terrà fuori dal campo per un po’ di settimane, non ci voleva.

Il Milan non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, in particolare in Serie A, dove ha commesso troppi passi falsi e si ritrova con una classifica che lo vede lontano dalla zona Champions League. Il recente pareggio contro il Genoa ha lasciato amarezza e rabbia nell’ambiente, anche perché è arrivato nel momento in cui il club si apprestava a festeggiare i 125 anni di storia.

Uno dei peggiori in campo domenica sera a San Siro è stato indubbiamente Noah Okafor, subentrato nel secondo tempo al posto di un poco incisivo Samuel Chukwueze. Da quando veste la maglia rossonera, il nazionale svizzero ha fatto vedere più volte di saper essere decisivo con gol o assist. Purtroppo, contro il Genoa ha sbagliato praticamente tutto e si è meritato i fischi. Davvero inspiegabile la sua pessima prestazione.

Milan, giocatore infortunato: gli aggiornamenti

Okafor aveva saltato il match di Champions League contro la Stella Rossa per un problema di lombosciatalgia, ma ha recuperato in tempo per Milan-Genoa. Dopo la brutta prova offerta a San Siro, è arrivata una nuova notizia negativa: un altro infortunio.

L’ex Salisburgo ha riportato una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale tra 10 giorni. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe rimanere fuori dal campo per 3-4 settimane. Sicuramente il suo 2024 è terminato, non dovrebbe recuperare neppure per Milan-Roma del 29 dicembre. Fonseca spera di poterlo avere in Arabia Saudita per la Supercoppa Italia, però oggi è difficile sbilanciarsi. Bisogna attendere l’evoluzione della situazione e il prossimo controllo.

Anche se contro il Genoa è stato uno dei più criticati, Okafor rappresenta comunque una risorsa utile per la squadra. Può giocare da esterno, da seconda punta e anche da prima punta in caso di necessità. È un giocatore che sa saltare l’uomo e al quale a volte può bastare poco per incidere. Speriamo rientri prima possibile. In questa stagione solo un gol e 2 assist in 16 presenze, ha il potenziale per fare meglio. Sapere di avere sempre Rafa Leao davanti e di essere una riserva non è facile, però Fonseca si aspetta di più da lui.