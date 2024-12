@ML – Infortuni Milan, le ultime: solo uno può rientrare col Verona

Tutte le novità da Milanello sugli infortuni della squadra: ce n’è uno che può rientrare subito a Verona. I dettagli

Il periodo impegnativo del Milan non è ancora finito. Da qui alla fine del 2024, la squadra di Paulo Fonseca dovrà affrontare altre sfide importanti. La più vicina è quella contro l’Hellas Verona, al Bentegodi, in programma venerdì sera.

Il pareggio col Genoa ha complicato ulteriormente le cose per il Milan, ora alle prese con una classifica tremenda: se la zona Champions League è lontana, quella per lo Scudetto è ormai del tutto persa. La priorità assoluta dei rossoneri adesso è recuperare margine per il quarto posto perché qualificarsi per la Champions è obbligatorio. Fonseca deve fare i conti con un ambiente molto teso: dopo il Genoa, è iniziata la contestazione dei tifosi, proseguita anche il giorno successivo in occasione della cena di Natale del club. A questo, ai risultati negativi e alle prestazioni pessime offerte finora, bisogna aggiungere anche il problema infortuni. Il Milan nelle ultime settimane ha perso Pulisic, Loftus-Cheek, Musah e, nelle ultime ore, Okafor. Tutti hanno fatto allenamento personalizzato oggi a Milanello e soltanto uno di questi potrebbe recuperare per la partita di venerdì, ma anche lui è fortemente in dubbio.

Verso Verona-Milan, chi può recuperare degli infortunati

L’unico degli infortunati che potrebbe essere a disposizione di Fonseca a Verona è Musah, anche lui alle prese con un problema muscolare che non gli ha permesso di giocare contro il Genoa.

La sensazione è già quella di domani possa essere una giornata chiave per capire se ci sarà o meno al Bentegodi. Un suo recupero sarebbe importante perché al momento il Milan è in piena emergenza a centrocampo, infatti contro il Genoa è stato convocato Silvano Vos del Milan Futuro, e a questo punto è facile pensare ad una sua convocazione anche per Verona. Intanto Fonseca ragiona su un’altra possibile panchina per Theo Hernandez: la prestazione offerta da Alex Jimenez domenica non si può ignorare e non è da escludere che possa esserci una conferma dal primo minuto per lo spagnolo. Anche sulla trequarti non ci sono soluzioni, per questo motivo si potrebbe andare verso la conferma di Mattia Liberali, che ha fatto una buona partita, al debutto assoluto, contro il Genoa. Insomma, l’emergenza continua, come se non bastassero i tanti problemi che il Milan sta affrontando in questo periodo.