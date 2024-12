Sinner show, il video diventa virale: fenomeno assoluto

Il campione di San Candido regala immagini spettacolari ai suoi tifosi: da queste piccole cose si evince il suo immenso talento

Jannik Sinner ha concluso l’anno 2024 nel migliore dei modi: alzando al cielo la seconda Coppa Davis consecutiva assieme ai suoi compagni di nazionale. Non c’era miglior modo per mettere a referto l’anno che lo ha lanciato definitivamente nel firmamento del tennis internazionale: il campione altoatesino non ha voglia di smettere qui e in vista del 2025 si sta preparando per portare a casa altri obiettivi.

In primis, Wimbledon e Roland Garros, due tornei nei quali il 23enne ha sempre fatto fatica, vuoi per la sfortuna, vuoi per una condizione fisica non proprio encomiabile. L’anno prossimo saranno due tornei in cui partirà come favorito, alla pari di Carlos Alcaraz che li ha alzati entrambi al cielo quest’anno.

Nel frattempo, assieme ai suoi allenatori e al resto dello staff si sta allenando duramente in vista del prossimo grande obiettivo: gli Australian Open, torneo che lo vede campione in carica.

Sinner sempre più spettacolare in campo: video diventa virale

Che Jannik stia diventando sempre più influente a livello internazionale, lo dimostrano i numeri che colleziona giornalmente tramite i suoi post sui social. È vero, lui non li ama particolarmente e secondo molti fa benissimo: meno distrazioni, più voglia di far bene e oltrepassare i limiti. Tuttavia, ogni tanto scappa quel video che diventa virale nella rete: come ad esempio l’ultimo dove lo si vede sorridente e impegnato tra campo e spiaggia.

Sinner dimostra un grande atletismo, sia con la racchetta che durante l’allenamento classico fatto di corsa e tanto altro. Nel video succitato, l’azzurro fa intravedere la sua abilità nel rovescio e nello slice, le sue due armi migliori.

Jannik non perde mai la voglia di allenarsi sul serio e anche quando è impegnato in una partitella con gli amici, non intende diventare secondo. Da queste piccole cose si evince la sua personalità vincente, la sua voglia di far bene anche nei momenti meno intensi sul piano sportivo.

Le aspettative in vista del prossimo anno sono enormi, considerando quanti titoli si è portato a casa nel 2024 e quel primo posto del ranking Atp che egli vuole mantenere a lungo, mettendosi alle spalle i rivali Zverev, Alcaraz e Djokovic.