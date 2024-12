A 20 milioni il Milan lo cede subito: colpo di scena per gennaio

20 milioni di euro potrebbero bastare in casa Milan per dare l’ok ad una cessione già durante il calciomercato di gennaio.

I rossoneri sono costantemente al lavoro per cercare di capire quali mosse mettere in atto durante il prossimo mese per sistemare la squadra a disposizione di Paulo Fonseca.

Se per quello che riguarda il mercato in entrata appare più che probabile l’acquisto di un centrocampista centrale, in uscita sono ancora da definire le mosse per quello che riguarda il Milan. In mezzo al campo un giocatore arriverà con la coppia formata da Fofana e Reijnders che ha bisogno di chi possa farli rifiatare in alcune occasioni. Nel mirino dei rossoneri c’è da tempo Samuele Ricci del Torino per il quale però Urbano Cairo continua a fare muro. In uscita sembra essere giunta una decisione in merito ad un calciatore che sta facendo fatica a trovare continuità.

Milan, 20 milioni e ok per l’addio: la decisione è presa

Da quando è arrivato al Milan durante l’estate del 2023, Samuel Chukwueze sta facendo molta fatica nel trovare la giusta continuità. L’esterno offensivo nigeriano ha alternato buoni momenti a periodi in cui è finito nel dimenticatoio fornendo prestazioni insufficienti. Nel caso in cui dovesse giungere una proposta sui 20 milioni di euro il Milan darebbe immediatamente l’ok alla sua cessione.

L’ex Villarreal non è mai riuscito a conquistare un posso fisso in squadra con Stefano Pioli che lo ha utilizzato meno di quanto lo stia schierando Paulo Fonseca ma anche agli ordini del tecnico portoghese le prestazioni non hanno mai convinto del tutto. Dopo quasi un anno e mezzo in rossonero potrebbe essere giunto il momento dell’addio per l’esterno offensivo che ha ancora diversi estimatori in Spagna ed in Inghilterra.

A 20 milioni di euro il Milan darebbe l’ok alla partenza di Chukwueze anche se è difficile trovare un club che durante il mercato di gennaio investa una somma considerevole. Non è quindi da escludere che l’affare possa concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto con i rossoneri che potrebbero poi andare a chiudere un’operazione in entrata per andare a colmare il vuoto che lascerebbe il classe 1999.

In questo senso va visto l’interessamento da parte del Milan per Domenico Berardi. L’esterno offensivo del Sassuolo è tornato a giocare con continuità dopo il lungo infortunio che ne ha compromesso la prima parte di stagione e sta facendo molto bene agli ordini di Fabio Grosso in Serie B. Sul classe 1994 ci sono diversi club italiani e non, pronti a fare una proposta agli emiliani per assicurarsi il suo cartellino.