Arriva l’ok alla cessione: il Milan ora ha la sua occasione

Il club lo ha messo sul mercato: ok alla cessione del centrocampista, il Milan ha l’occasione di prenderlo subito a gennaio.

Sta per arrivare alla fine un 2024 fatto di grandi delusioni per il Milan. A giugno è iniziato un nuovo ciclo con Paulo Fonseca e i tifosi speravano in un cambio di rotta, ma la situazione sembra addirittura peggiorata. In questi primi mesi della nuova stagione, i rossoneri sono ottavi in classifica, lontani dalla zona Champions League e ormai fuori da quella per lo Scudetto. Ad oggi, si può parlare senza alcun dubbio di un fallimento, con la proprietà e la dirigenza come maggiori responsabili.

Si sono stufati anche i tifosi, sempre molto critici nei confronti della società ma la sensazione è che stavolta sia arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo Milan–Genoa, è iniziata la contestazione da parte della Curva Sud, che lunedì sera si è presentata alla festa privata del club rossonero per continuare a protestare. Fischi, cori e anche indifferenza nei confronti di alcuni, come nel caso di Fonseca; applausi, invece, per pochi giocatori come Maignan, Pulisic e Camarda. Ma nel mirino dei tifosi c’è la proprietà e i dirigenti, che hanno preferito entrare da un ingresso secondario nel locale ed evitare quindi il contatto coi tifosi. La società adesso ha un solo modo per rispondere: sta per iniziare il mercato di gennaio.

Dal Chelsea al Milan, un altro possibile affare

Il Milan aspetta di capire come rientrerà Ismael Bennacer e quali saranno le sue risposte dal punto di vista della condizione fisica. Se dovesse dare buone sensazioni, la società potrebbe anche decidere di non intervenire per quanto riguarda il centrocampo, anche se in realtà un innesto servirebbe a prescindere da tutto. I rossoneri sono da tempo sulle tracce di un giocatore e ora potrebbe arrivare l’occasione giusta.

Col Chelsea c’è da sempre un ottimo rapporto: Tomori, Pulisic e Loftus-Cheek sono arrivati proprio da lì e nelle prossime sessioni potrebbe esserci un altro affare. Carney Chukwuemeka è da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada: ha provato ad acquistarlo per due estati di fila, ma senza successo. Ora però potrebbe essere arrivata l’occasione giusta: il centrocampista infatti è sul mercato, lo stesso Maresca ha ammesso pubblicamente che deve giocare con più continuità. Il Milan può quindi diventare un’opzione, anche se non sembra avere le caratteristiche giuste per il gioco di Fonseca. La dirigenza però ha dimostrato ampiamente anche in passato di non badare troppo a questo aspetto.