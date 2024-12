Bernardeschi pronto a dire sì, il ritorno in Serie A si avvicina

Bernardeschi è pronto a tutto per tornare in Serie A: l’esterno italiano potrebbe tornare già a gennaio, i dettagli

Federico Bernardeschi ha deciso di lasciare l’Italia e l’Europa nell’estate del 2022. Dopo l’addio alla Juventus, l’esterno mancino ha fatto una scelta molto particolare per quella che era la sua età all’epoca: andare in Major League Soccer, più precisamente al Toronto, la stessa squadra dove si era trasferito anche Lorenzo Insigne. Entrambi sono stati protagonisti nella vittoria dell’Europeo dell’Italia nel 2021.

Da quel momento sono passati diversi anni e lui è rimasto a giocare lì, a Toronto. In diverse occasioni si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia ma fino ad oggi nessuna squadra ci ha provato concretamente. Fra pochi mesi, a febbraio, compirà 31 anni e il tempo comincia a stringere sul serio. Il contratto con i canadesi è in scadenza a giugno 2026: non può aspettare ancora così tanto, per il suo rientro in Serie A bisogna provare ad anticipare. Qualche squadra interessata c’è e il mercato si gennaio è sempre più vicino: chissà che in breve tempo non si possa concretizzare l’affare di mercato.

Bernardeschi di nuovo in Serie A, i dettagli

Fra le sorprese di questo inizio di campionato c’è certamente il Como, protagonista in estate con una campagna acquisti di spessore: la società, fra le più ricche al mondo, ha scelto di investire su un giusto mix fra giovani e giocatori di esperienza. Reina, Sergi Roberto e Alberto Moreno si sono aggiungi al gruppo squadra presente più Nico Paz e altri talenti interessanti. Ora, fra questi elementi con più anni sulle spalle di calcio, potrebbe aggiungersi anche Bernardeschi.

Stando ad alcune voci di corridoio, il Como avrebbe proprio messo nel mirino l’ex esterno della Fiorentina già per il mercato di gennaio. Non è semplice come operazione perché, come detto, il suo contratto scade a giugno 2026, ed è quindi possibile acquistarlo solo tramite un’offerta di cartellino soddisfacente. Il club italiano però vorrebbe evitare questo: Bernardeschi potrebbe provare a lavorare con il suo agente per rescindere col Toronto, così da poter tornare in Italia e accettare la proposta del Como più facilmente. A quel punto la neopromossa potrebbe mettere sul piatto un’offerta economicamente importante per lui, così da convincerlo definitivamente a lasciare la Major League Soccer e tornare finalmente nel suo paese. Vedremo se l’affare si concretizzerà o meno, sta di fatto che l’idea c’è ed è pure piuttosto forte. Dopo tanti anni, potremmo rivedere Federico con la maglia di una squadra italiana.