Bomba sull’esonero di Motta: tutto già deciso

Difficile decisione da parte della Juventus che, in crisi di risultati, ha iniziato a valutare il futuro di mister Thiago Motta: c’è aria di addio.

Ruolino di marcia da incubo per la Juventus che in questo ultimo mese ha trovato soddisfazione solo in coppa, prima in Champions League contro il Manchester City e poi in Coppa Italia contro il Cagliari. Nel mirino c’è ora la sfida in trasferta contro un Monza a caccia di punti salvezza, per Thiago Motta è imperativo tornare a vincere anche in campionato.

Per tornare all’ultima vittoria in Serie A della Juve bisogna tornare indietro fino al derby contro il Torino del 9 novembre scorso, il 2-0 rifilato ai granata suona però come una specie di maledizione per Motta e per i suoi uomini che da quel momento sono riusciti a strappare solo dei pareggi. Alcuni scialbi, come lo 0-0 con il Milan, e altri rocamboleschi come invece il 2-2 rimediato in extremis contro il Venezia.

Il paragone con l’ex Massimiliano Allegri, tanto criticato ma spesso in grado di raggiungere l’obiettivo, è ora impietoso per l’ex allenatore del Bologna che deve immediatamente invertire il ruolino di marcia del proprio club. Soprattutto perché in giro si sta già parlando di un possibile esonero.

Esonero Motta, la Juventus ha deciso: svelata la scelta del club

Separazione che in questo momento non sembra però essere nei piani della Vecchia Signora, nemmeno a fine stagione e nemmeno in caso di mancata qualificazione in Champions League. L’indiscrezione, che arriva direttamente dagli esperti delle vicende bianconere, ha dell’incredibile. La Juve sembra dunque aver fatto una scelta netta e appare intenzionata a portarla avanti.

Secondo TMW, la fiducia nei confronti dell’ex centrocampista oggi divenuto allenatore è totale. Niente ipotesi di cambio in panchina per la Juventus che vuole continuare per la sua strada. Chi rischia invece di pagare il proprio operato è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, per la dirigenza, poteva forse spendere meglio il budget che in estate gli è stato messo a disposizione.

Entrambi dovrebbero però essere confermati a bordo della Juve. In futuro i due continueranno a lavorare insieme con la speranza di regalare ai tifosi nuovi trofei e qualche sorpresa di calciomercato. Il nome caldo, che piace alla società e soprattutto al popolo bianconero, rimane quello di Victor Osimhen. Potrebbe essere il centravanti in uscita dal Napoli il prossimo bomber della compagine bianconera.