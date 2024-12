Fonseca sorprende ancora? Un’altra possibilità novità a Verona

Fonseca potrebbe sorprendere ancora una volta tutti con una decisione inaspettata: le ultime da Milanello in vista del Verona

Sono giorni molto intensi a Milanello in vista della partita in programma venerdì contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Il Milan non può permettersi passi falsi, ma questa è una frase che diciamo da ormai troppo tempo e, puntualmente, la squadra rossonera perde occasioni di risalire la classifica. Dopo il pareggio col Genoa, sarebbero opportuni tre punti per sperare di rientrare nella corsa al quarto posto; inutile, invece, parlare ancora di Scudetto, obiettivo mai concreto.

Paulo Fonseca è al lavoro sulle scelte di formazione: la sensazione, stando alle indiscrezioni provenienti dal centro tecnico di Carnago, è che Theo Hernandez possa di nuovo andare in panchina. Al suo posto la conferma di Alex Jimenez, l’unica nota lieta della partita di domenica contro il Genoa. Ma c’è ancora qualche giorno per pensarci: i due, in realtà, potrebbero anche giocare insieme, soprattutto ora che non c’è Musah, out fino a fine anno per un problema muscolare. Possibile titolare anche Liberali, unico trequartista disponibile dopo gli infortuni di Pulisic e Loftus-Cheek. E attenzione ad un’altra sorpresa che potrebbe verificarsi venerdì al Bentegodi.

Milan, novità in attacco a Verona: Fonseca sorprende ancora

Fra i tanti problemi del Milan, che nascono principalmente dagli errori della dirigenza in fase di mercato durante l’estate, c’è l’attacco: Alvaro Morata è una garanzia ma non è un bel momento per lui dal punto di vista fisico. Si è infortunato contro la Stella Rossa e tre giorni dopo, col Genoa, era già in campo nel secondo tempo. Le condizioni però non sono al top e a Verona potrebbe cominciare dalla panchina.

Al suo posto Abraham? Non per forza. L’inglese è stato fra i peggiori contro il Genoa domenica scorsa, tant’è che Fonseca lo ha richiamato in panchina nell’intervallo. In questo momento il giocatore di proprietà della Roma non dà alcun tipo di garanzia, se non quella dell’impegno, che si è rivelato poi decisivo con la Stella Rossa. Ma purtroppo quello non basta: in attacco servono i gol, e lui ne sbaglia davvero tanti (spesso anche clamorosi). Ecco quindi che la sorpresa potrebbe chiamarsi Francesco Camarda, sempre più coinvolto dal tecnico nell’ultimo periodo. Il giovanissimo attaccante, fra i pochi applauditi dai tifosi, potrebbe quindi scendere in campo dal primo minuto a Verona, con Liberali alle spalle e Jiemenz qualche metro più dietro. Tre ragazzi dell’U23 in soccorso alla prima squadra: Fonseca lo aveva detto dopo la Stella Rossa e sta rispettando la promessa.